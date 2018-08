Il governo e Autostrade sapevano del problema al ponte Morandi | dice l’Espresso

Consigli non richiesti al governo su Ponte Morandi - Gronda e Autostrade per l'Italia : Non mancano in Italia e nel mondo imprese di costruzioni con l'esperienza e le spalle abbastanza larghe da assumersi impegni vincolanti anche sui tempi di realizzazione. Questo sarebbe il segnale di ...

Il governo : 'Fondi promessi da Autostrade non bloccano avvio decadenza. Ora gesti concreti' : Il premier Conte: 'Non lasceremo sola Genova e non solo a parole'. Ieri il Cdm ha stanziato 28,5 milioni di euro. Mentre Autostrade ha promesso un ponte d'acciaio in 8 mesi e offerto 500 miliardi per ...

Autostrade : Mezzo miliardo e ponte in otto mesi. Ma il governo attacca : 'No alle elemosine - avanti la revoca' : I vertici della società manifestano cordoglio e vicinanza alle famiglie dei morti e dei feriti, alla città di Genova: 'Ci scusiamo profondamente. Di Maio è chiaro: 'Pretendiamo risarcimenti credibili ...

Il governo contro Autostrade : perché l’iter di decadenza non esclude altre azioni : La lettera inviata ad Aspi l’altro ieri dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per iniziare l’iter è anche un avvertimento: lo Stato si riserva qualsiasi altra azione per rivalersi sulla società. Per qualsiasi tipo di danno emerga di qui in avanti a cose e persone. Questo allargamento delle azioni possibili sembrerebbe essere “compensato” dal fatto che il Governo limiti la decadenza alla sola tratta ...

La lettera con cui il governo avvia la revoca della concessione ad Autostrade : "Gravissimo inadempimento" e "allarme sociale" sono solo alcune delle espressioni usate dal Governo nella lettera con cui è stata avviata la procedura di revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Come aveva già anticipato Danilo Toninelli, ministro per le Infrastrutture - la missiva è su carta intestata del suo dicastero - ...

Genova - il governo : proposta Autostrade non blocca revoca concessione - : Non cambia la strategia dell'esecutivo dopo la conferenza stampa in cui sono stati annunciati la costruzione di un nuovo ponte in 8 mesi e un fondo per le vittime. Di Maio: "Elemosina". Salvini: "...

Autostrade offre mezzo miliardo - gelo del governo : Annuncia "mezzo miliardo di euro" Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Una cifra che verrà utilizzata per creare "un fondo per le esigenze immediate che affineremo ...

Autostrade : «In otto mesi nuovo ponte in acciaio. Mezzo miliardo per l'emergenza». Ma il governo non cambia idea «Avanti con la revoca» : Autostrade, a quattro giorni dal crollo del ponte Morandi e dopo le critiche arrivate per non essere scesa in campo subito in aiuto delle vittime «si scusa profondamente» per la distanza...

“Ecco cosa faremo”. Crollo ponte Morandi - parla Autostrade. Immediata la risposta della città e del governo : È il tempo della prese di responsabilità, e di dire cosa si farà nell’immediato. A parlare è direttamente Autostrade: “Un fondo per esigenze immediate delle vittime che verrà gestito dal Comune, un progetto per ricostruire il ponte in acciaio in otto mesi, un fondo per indennizzare tutti coloro che saranno costretti a lasciare le loro case durante la ricostruzione”. Così l’amministratore delegato di Autostrade per ...

Crollo del ponte Morandi : è guerra tra governo e la società Autostrade : A distanza di pochi giorni dalla tragedia, il Crollo del ponte Morandi provoca ancora enormi polemiche sui segnali di pericolo inascoltati e sulla manutenzione. Occorre, però, trovare una soluzione anche per i 634 sfollati e per la circolazione della città. Per il momento, il bilancio conta 38 vittime confermate, tra cui bambini e famiglie interamente distrutte. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato che farà partire la ...

Autostrade - ora il governo rinazionalizzi l’intera rete : *con la collaborazione di Giuseppe Palma Stamattina a Genova ci sono stati i funerali di Stato per le vittime causate dal crollo del Ponte Morandi sulla A10. È il momento del lutto, di un nuovo grande lutto per Genova e per tutto il Paese. Le responsabilità sono molteplici: austerità legata ai vincoli europei, inattività del governo Renzi al cospetto delle interrogazioni parlamentari del senatore Maurizio Rossi e un concessionario privato ...