Il Comune di Ragusa promuove la campagna Adotta un cane

Mafia - il Cdm scioglie il Comune Ragusano di Vittoria : Sciolto per Mafia il Comune di Vittoria , nel Ragusano . Lo ha deciso oggi il Consiglio dei Ministri , su proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini. È la prima volta che accade nella storia del ...

Il Consiglio dei ministri scioglie il Comune di Vittoria (Ragusa) per mafia : Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha sciolto il comune di Vittoria (Ragusa) per mafia. È la prima volta che accade nella storia del comune ragusano. La commissione prefettizia si era insediata nel mese di settembre dello scorso anno dopo gli arresti per scambio politico-mafioso dell’ex sindaco Giuseppe Nicosia e di suo fratello Fabio, all’epoca consigliere comunale del Pd, poi dimessosi. Dopo sei ...