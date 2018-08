Il campionato italiano di balestra manesca sbarca a Marta

54ª Coppa della Consuma - a settembre l’ottava prova del campionato italiano Velocità in salita autostoriche : La 54ª Coppa della Consuma attende i protagonisti del “tricolore” delle cronoscalate storiche in programma per il 7,8,9 settembre E’ nel pieno del proprio periodo riservato alle iscrizioni (avviate l’8 agosto), la 54^ Coppa della Consuma, la gara di Velocità in salita più longeva d’Europa, in calendario quest’anno dal 7 al 9 settembre, ottava prova (su dieci in calendario) del Campionato Italiano Velocità in salita per autostoriche. Il ...

Marinedda pronta per il campionato italiano di surf : Il Marinedda Bay open, da sempre organizzato dall'associazione sportiva MarineddaBay, ha richiamato negli anni partecipanti da tutte le parti del mondo e tra i suoi frangenti hanno trionfato ...

Consigli fantacalcio - la 1^ giornata : i suggerimenti sul massimo campionato italiano : Consigli fantacalcio – Prende il via il campionato di Serie A, attesa finita anche per gli amanti del fantacalcio, ecco i Consigli. La giornata prende il via con in campo i campioni d’Italia in carica, la Juventus dovrà vedersela sul campo del Chievo, trasferta da non sottovalutare per la squadra di Massimiliano Allegri, subito in campo Cristiano Ronaldo, grande attesa per vedere all’opera il fuoriclasse portoghese. Anticipo serale ...

Pronostici Serie A - 1^ giornata : i consigli delle partite del massimo campionato italiano : Pronostici Serie A – La Serie A torna finalmente in campo, si gioca la prima giornata del massimo campionato italiano. La giornata prende il via con in campo i campioni d’Italia in carica, la Juventus dovrà vedersela sul campo del Chievo, trasferta da non sottovalutare per la squadra di Massimiliano Allegri, subito in campo Cristiano Ronaldo, grande attesa per vedere all’opera il fuoriclasse portoghese. Anticipo serale che ...

Serie B – campionato a 19 squadre - Gravina insorge : “prendiamo atto dello sfascio del calcio italiano” : Gabriele Gravina non nasconde il suo disappunto dopo la decisione della FIGC di approvare il Campionato di Serie B a 19 squadre La FIGC ha dato il via libera, oggi, al Campionato di Serie B a 19 squadre, anziché 22. Una decisione che crea pareri contrastanti: contrariato, di certo, quello del presidente della Lega Pro: “con la decisione presa dal commissario della Figc del blocco dei ripescaggi nella Lega B prendiamo atto inermi ...

Rugby - definito il calendario del campionato italiano di serie B 2018/2019 : si parte il 14 ottobre : Il Campionato Italiano di serie B di Rugby inizierà il 14 ottobre, definito il calendario dei quattro gironi La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario del Campionato Italiano di serie B 2018/19 al via il prossimo 14 ottobre. Quattro le promozioni in palio in serie A. In luogo dell’Amatori Rugby Alghero, ripescato in serie A, sulla base dei regolamenti vigenti la FIR ha disposto il ripescaggio della Società Rugby Varese ...

Serie A negli USA : il campionato italiano sbarca su Espn : Serie A Definita la propria collocazione in Italia, tra Sky e DAZN, la Serie A sbarca negli USA. A partire dalla stagione 2018/19, al via tra una settimana, la tv statunitense Espn trasmetterà il massimo campionato di calcio italiano, in virtù dell’accordo pluriennale siglato con la Lega di A. Serie A negli USA: i termini dell’accordo Lega-Espn Almeno fino al 2021, più di 340 partite di Serie A a stagione saranno trasmesse su Espn+, ...

Rugby – campionato italiano di Serie A 2018/19 : ripescata la Amatori Alghero - dopo il forfait de L’Aquila Rugby Club : dopo il forfait de L’Aquila Rugby Club, la Federazione Italiana Rugby ha ripescato la Società Amatori Alghero La Federazione Italiana Rugby ha preso atto del comunicato con cui, ieri pomeriggio, la Società L’Aquila Rugby Club ha annunciato la propria mancata partecipazione al Campionato Italiano di Serie A 2018/19. Sulla base dei regolamenti vigenti, FIR ha disposto il ripescaggio della Società Amatori Alghero – sentita la ...

Serie A - le partite del campionato italiano trasmesse anche negli Stati Uniti : ufficiale l’accordo con Espn : A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport Espn ha siglato un accordo pluriennale per l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione della Serie A negli Stati Uniti. A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport, sviluppata da The Walt ...

Beach volley - campionato italiano 2018 Casalvelino. Benazzi/Leonardi e Ingrosso concedono il bis. Bentornato Carambula! : Il rischio di perdere un talento vero del Beach volley Italiano era sensibile ma Casalvelino potrebbe essere il luogo della rinascita di Adrian Carambula che negli ultimi quattro anni ha fatto la storia del Beach volley Italiano, conquistando podi e vittorie nel World Tour e disputando una finale europea e un’Olimpiade. L’azzurro di origine uruguaiana ha fatto centro, il primo della stagione alla sua prima partecipazione in coppia ...

Beach volley - campionato italiano 2018 Casalvelino. Carambula e Ingrosso subito ok. Gradini/Puccinelli in finale : La coppia più attesa di Casalvelino non tradisce le attese e vola in finale: Paolo Ingrosso e Adrian Carambula fanno percorso netto e raggiungono la loro prima finale assieme (per Ingrosso sarebbe la seconda dopo il trionfo di Bibione in coppia con Manni). Dall’altra parte del tabellone niente da fare per i vincitori delle ultime due tappe, Manni/Bonifazi battuti in semifinale da Andreatta/Abbiati, che hanno faticatoad affermarsi in Italia ...