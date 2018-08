Il Brasile invia truppe al confine col Venezuela per i disordini alla frontiera con i

Brasile - inviati i soldati in Roraima : ANSA, - BRASILIA, 20 AGO - Il governo federale del Brasile invierà oggi 120 uomini delle Forze di sicurezza nazionale e 36 volontari dell'area della Sanità a Pacaraima, nello Stato settentrionale di ...

Brasile : Corte suprema rinvia esame ricorso Lula per scarcerazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve