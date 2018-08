Il bilancio delle vittime sul Pollino sale a otto | cosa sappiamo finora

agi

(Di lunedì 20 agosto 2018) Aggiornamento19.45adildei morti accertati nella tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi tra le Gole del Raganello, nel territorio del comune di Civita, in provincia di Cosenza, dove un gruppo di escursionisti è stato travolto da un'ondata del fiume causata dal maltempo. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Secondo la Protezione civile nazionale, le persone decedute facevano parte di un gruppo di circa venti persone.è successo sul fiume Raganello Undici di esse sono state recuperate e messe in salvo, mentre sono in corso ulteriori ricerche rispetto all'ipotesi che possano esserci ancora dei dispersi. In mattinata si è scoperto che un gruppo di escursionisti era rimasto bloccato, a causaavverse condizioni meteo, nella gola del torrente Raganello, nei pressi di Civita (Cosenza), nel ...