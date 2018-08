Icardi | al Mapei la serata nasce grottesca | lo speaker lo chiama

calciomercato

: da i rigore di berardi e non questo su @icardi , ma il var funziona al cessum mapei stagium - gaebia : da i rigore di berardi e non questo su @icardi , ma il var funziona al cessum mapei stagium -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Un gol semplice sbagliato a due passi da Consigli e una gara non da ricordare. Maurovive una giornata no alStadium e a dire il vero, scrive il Corriere dello Sport , già alla lettura delle formazioni si intuiva quanto potesse essereladell'attaccante nerazzurro. 'A mezzo servizio, un po' come tutta l'Inter. Troppo discontinuo per essere ...