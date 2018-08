I funerali di Genova scuotono il Pd Martina | ' Dobbiamo ripartire dai fischi'

Crollo del ponte di Genova : anche Mediaset sospende gli spot. funerali in diretta su Canale 5 : ponte Morandi di Genova anche Mediaset aderirà al lutto nazionale. Proprio come la Rai, la tv del Biscione ha scelto di non trasmettere spot per l’intera giornata di domani. Un cambio di programmazione, fanno sapere, per segnalare al pubblico in modo immediatamente percepibile il senso della giornata. Gli spot, infatti, saranno sostituiti da un cartello di cordoglio in ricordo delle vittime del Crollo. Come già fatto in precedenza ...

Morandi - l’Imam ai funerali di Stato “in nome del Dio unico” : “Il signore protegga l’Italia. Genova la bella si rialzerà” : “Le comunità islamiche di Genova, Liguria e Italia intera pregano affinché la pace sia con tutti voi, che il signore protegga l’Italia e gli italiani”. Al termine dei funerali di Stato celebrati dal cardinale Angelo Bagnasco sabato 18 agosto, l’imam di Genova Salah Husein ha letto una preghiera per le due vittime musulmane che hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi insieme ad altre 40 persone. Le sue parole, ...

VIDEO – Genova funerali di Stato - Salvini e Di Maio accolti con ovazione - il popolo vuole giustizia : Grosso applauso per Salvini e Di Maio al loro arriva alla fiera di Genova per i Funerali di Stato. Una folla immensa ai Funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una ...

Crollo ponte di Genova - il ministro Salvini scatta un selfie con una ragazza durante i funerali di Stato : è polemica : Polemiche al termine dei funerali di Stato organizzati per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova. In particolare, a scatenare il battage mediatico è Stato un selfie con il minnistro dell'Interno Matteo Salvini scattato da una ragazza al termine della funzione in chiesa. Nella foto, diffusa sui sociale dal rapprer Francesco Di Gesù, in arte Frankie Hi-Nrg, si vede Salvini che guarda nell'obiettivo di uno smarphone accanto a una donna. ...

Come hanno letto i giornali gli applausi al governo e i fischi al Pd ai funerali di Genova : applausi al governo, fischi al Pd. Anche se poche, le voci che hanno contestato il segretario dei democratici Maurizio Martina sono state tanto rumorose da finire su tutti i quotidiani oggi in edicola.

"Gli facciamo il cu...". Quella risposta di Di Maio al ragazzino ai funerali di Genova : Non solo gli applausi a Salvini e a Di Maio all"ingresso al padiglione B della Fiera di Genova. Ai funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi, molti cittadini hanno cercato di avvicinare i due vicepremier per stringergli la mano e scambiare due parole.I due ministri si sono fermati a parlare con i cittadini soprattutto alla fine delle esequie. Salvini ha scattato un selfie con una ragazza, forse parente di una vittima, che ...