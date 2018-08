I fischi di Genova caratterizzano il dibattito nel Pd

Nel Pd il dibattito riprende dai fischi di Genova : Un dissenso che rende ancora più evidente l'urgenza, in seno ai dem, di un cambio di marcia. Renzi denuncia il 'clima giacobino anti-Pd', una atmosfera di estremismo e intransigenza che - prevede - si ...

Maurizio Martina : "Il Pd deve ripartire dai fischi di Genova per cambiare" : Il Pd prova a ripartire dopo i fischi a Genova. Lo fa con il suo segretario, Maurizio Martina, che sprona il partito a ripartire proprio da quella contestazione: "Era doveroso esserci. Dai quei fischi noi dobbiamo ripartire per cambiare"."L'unica cosa da non fare - aggiunge Martina - è trattare con sufficienza il clima che sta attraversando il paese, perché ci riguarda. L'alternativa a Lega e Cinque Stelle si fa rimettendoci a ...

Il dibattito nel Partito democratico dopo i fischi di Genova : Anzaldi Tra i primi Michele Anzaldi, che denuncia: 'Mai si era vista la claque politica alle esequie, con un gruppo organizzato che 24 ore prima dei funerali incontra a Viareggio il ministro dell'...

Il dibattito nel Partito democratico dopo i fischi di Genova : I fischi, molti o pochi che siano stati, giunti a Maurizio Martina durante i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi hanno colpito la comunità del Pd. Soprattutto perché, negli stessi minuti, dalla stessa folla sono partiti diversi applausi per i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Molti esponenti e simpatizzanti del Partito hanno criticato le parole del premier Giuseppe Conte e dei due leader M5s e Lega, ma ...

Come hanno letto i giornali gli applausi al governo e i fischi al Pd ai funerali di Genova : applausi al governo, fischi al Pd. Anche se poche, le voci che hanno contestato il segretario dei democratici Maurizio Martina sono state tanto rumorose da finire su tutti i quotidiani oggi in edicola. Tutti raccontano il cambiamento radicale del clima politico in Italia. A partire proprio dalla differenza tra l’ovazione che ha accolto Conte, Di Maio e Salvini e i fischi ai dem. Lo rappresenta bene l’immagine sportiva ...

«Genova - fischi al Pd» E Casalino : «Voglio vedere i giornali domani...» - Il video : Il portavoce di Palazzo Chigi invia un messaggio a decine di giornalisti durante il funerale di Stato per il crollo del ponte. L’attacco del dem Anzaldi: «Conte lo licenzi»

«Genova - fischi al Pd». E Casalino sfida la stampa : «Voglio vedere i giornali domani...» : Prima invia a decine di giornalisti il link ad un articolo de Il Fatto quotidiano , che, all'inizio dei funerali per il disastro di Genova, riporta «i fischi ai parlamentari del Pd, mentre per il ...

Ai funerali di Genova insulti e fischi ai vecchi politici - ovazioni per i loro eredi : insulti e fischi ai vecchi politici, ovazioni per i loro eredi. Così la cerimonia funebre, prima ancora di avere inizio, ha rischiato di trasformarsi in un’arena «pro» e «contro», mettendo da parte la pietà per i poveri morti. ...