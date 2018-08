I cani si azzuffano | uomo accoltella l’altro padrone a Torino

huffingtonpost

(Di lunedì 20 agosto 2018)to per un litigio scaturito da una zuffa tra, undi 40 anni è in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni Bosco di. Colpito a un fianco ha subito la lacerazione della milza ed è in prognosi riservata. L'aggressore, un torinese di 34 anni, Raffaele Angino, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio aggravato.L'episodio è successo in via Baltea, in una zona periferica della città. I due uomini stavano camminando con i rispettiviche, dopo essersi incontrati, si sono azzuffati. È nata subito una lite anche tra i due padroni, sfociata nell'aggressione. A dare l'allarme è stata la moglie del 40enne, che ha assistito alla lite e al ferimento.