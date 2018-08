Huawei lancia il concorso “#PSMART PLUS TOUR Canta in auto con Emis Killa”

Si sbilancia la divisione Italia per Huawei P8 Lite 2017 sull’aggiornamento Oreo : tweet ufficiale : Arrivano novità piuttosto importanti per i tantissimi possessori di un Huawei P8 Lite 2017 , che negli ultimi giorni sono arrivati addirittura a mettere in discussione il rilascio dell'aggiornamento Android Oreo per lo smartphone commercializzato un anno e mezzo fa. A conferma degli indizi positivi condivisi con voi nella giornata di ieri per lo smartphone, in particolare per quanto riguarda la versione brandizzata Vodafone, oggi 2 luglio è ...

Huawei lancia “Design it Possible” per dare spazio alla creatività : Huawei presenta "Design it Possible", un progetto pluriennale per dare spazio alla creatività degli utenti, lanciando un concorso e mettendo in vendita nuove cover personalizzate create da Andy dei Bluvertigo e dalla tatuatrice Anna Neudecker, in arte "La Bigotta". L'articolo Huawei lancia “Design it Possible” per dare spazio alla creatività proviene da TuttoAndroid.