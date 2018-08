Hollow Knight arriva nel 2019 su PS4 e Xbox One in un' edizione fisica

Hollow Knight : l'ultimo DLC gratuito Gods and Glory ha una data d'uscita : Team Cherry, team di sviluppo indipendente salito alla ribalta grazie al lavoro compiuto con l'apprezzato Hollow Knight , ha annunciato oggi la data d'uscita del nuovo DLC Gods & Glory , l'ultima espansione completamente gratuita che il gioco riceverà per entrambe le sue versioni PC e Nintendo Switch il 23 agosto 2018.Come segnala Kotaku, il DLC includerà nuovi boss, nuovi NPC, nuovi segreti e una sorta di nuova modalità di gioco per Hollow ...

Risultato eccezionale per Hollow Knight : oltre un milione le copie vendute su PC : L'apprezzato Metroidvania Hollow Night è approdato lo scorso giugno su Switch, e proprio in concomitanza della sua uscita sulla console Nintendo il gioco ha raggiunto un incredibile traguardo, superando il milione di copie vendute su PC.Come riporta DSO Gaming, Team Cherry ha dato notizia solo oggi dell'ottimo Risultato di Hollow Night, motivando questa scelta spiegando che il team era totalmente concentrato sull'E3 e sulla release per Switch in ...