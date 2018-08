“Ho perso tutto | mio figlio…” Filippo Nardi | la depressione e la crisi economica Il

Palermo - la vittima dei truffatori : “Ho quasi perso i sensi dal dolore”. E spunta un tariffario delle violenze : “In quei momenti ho sentito un fortissimo dolore al punto che ho perso quasi i sensi”: è quanto ha confessato una delle vittime delle due organizzazioni scoperte dalla Polizia a Palermo che mutilavano gli arti ai malcapitati per poi simulare incidenti stradali e truffare le assicurazioni. I pm di Palermo Alfredo Gagliardi e Daniele Sanzone e il procuratore aggiunto Salvatore De Luca che hanno disposto il fermo per undici ...

Kyrgios e dei simpatici aneddoti sulla sua scarsa… memoria : “Ho perso un aereo per guardare Facebook! Ecco com’ è andata” : k Nick Kyrgios è uno dei tennisti più simpatici del circuito. È innegabile che quando ci sia di mezzo l’australiano, ci si debba aspettare sempre qualcosa di ‘particolare’, del resto la stranezza Kyrgios ce l’ha nel DNA. E Nick non fa nulla per nasconderlo anzi, ci scherza su come accaduto nel corso dell’intervista per il sito ATPWorldTour.com per la rubrica “The Last Time”. Il tennista australiano ha svelato ...

F1 - Raikkonen sconsolato nonostante il podio : “Ho perso una posizione per colpa della Haas - potevo ottenere di più” : Il pilota della Ferrari ha analizzato il terzo posto ottenuto in Germania, tradendo però un po’ di disappunto per alcune situazioni di gara Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla 14esima posizione in griglia, si impone dopo una grande rimonta e mette la freccia nella classifica iridata su Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Il tedesco della ...

Igor il russo : “Ho ucciso tre persone in Spagna perché me l’ha ordinato Dio” : Igor il russo: “Ho ucciso tre persone in Spagna perché me l’ha ordinato Dio” A riportare le parole di Norbert Feher, meglio noto in Italia come “il killer di Budrio”, è il quotidiano iberico La Comarca. Il criminale serbo avrebbe risposto così a due psicologi che gli hanno chiesto il perché dei tre delitti commessi […] L'articolo Igor il russo: “Ho ucciso tre persone in Spagna perché me l’ha ordinato Dio” proviene da NewsGo.

Beppe Grillo raccontato da Valentina : “Ho perso lavori in tv perché sono sua figlia” ecco cosa ha raccontato! : Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger, è figlia di Parvin Tadjuk, moglie dell’attuale Garante del Movimento 5 stelle: “Per me è stato un padre al 200 per cento, veniva a prendermi in discoteca, mi portava dal dentista” “Un padre al 200 per cento. E’ venuto a prendermi in discoteca alle 3 di notte, mi ha portato dal dentista”. Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger e ora conduttrice ...

Affari di Famiglia - è morto Richard “The Old Man” Harrison. Il figlio : “Ho perso un amico - un padre - un maestro e molto di più” : Il più famoso banco di pegni di Las Vegas ha perso il suo diamante più prezioso. È morto ieri, lunedì 25 giugno, Richard “The Old Man” Harrison, lo storico protagonista della trasmissione “Affari di Famiglia”. “Il Vecchio”, come era soprannominato, insieme al figlio Rick è stato il fondatore e il proprietario del World Famous Gold & Silver Pawn Shop, il negozio di pegni dove dal 2009 era ambientata la famosa serie incentrata sulla ...

Francesca Alotta a Ora o mai più : “Ho perso mio figlio” : Ora o mai più: Francesca Alotta confessa la perdita di un figlio È Francesca Alotta la nuova concorrente di Ora o mai più, lo show condotto da Amadeus, che a partire dalla seconda puntata di venerdì 15 giugno ha preso il posto di Donatella Milani. Il conduttore ha presentato la nuova allieva di Fausto Leali dopo aver spiegato il motivo del ritiro della Milani. Nel video di presentazione Francesca Alotta ha spiegato il motivo per cui è stata ...

Belve - Simona Ventura : “Ho detto stop alla chirurgia plastica. Avevo perso espressività - piansi allo specchio” : “I ritocchini sono un male necessario?”. Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che torna in onda da venerdì 15 giugno alle 22:45 su Nove con quattro grandi protagoniste, discute di chirurgia plastica con la sua prima ospite, Simona Ventura. “Sì, però io ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta!”, risponde la conduttrice tv di tanti programmi di successo.“Lo rifarebbe?”, chiede ancora la giornalista. “No, però allora andava ...

“Ho realizzato il mio sogno di ammazzare una persona” : La storia degli adolescenti veronesi che hanno dato fuoco a un senzatetto sembra replicare la trama di un crudelissimo romanzo Neri Pozza, “La cena” di Herman Koch. Al concetto ipocrita di scherzo sfuggito di mano, che accomuna il fatto di cronaca alla trama, i due ragazzi hanno però aggiunto un ele