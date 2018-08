' Ho il cuore spezzato' | il commento di Rose McGowan dopo il caso Asia Argento

Rose McGowan prende le distanze da Asia Argento : «Ho il cuore spezzato» : L’attrice statunitense Rose McGowan e la collega italiana Asia Argento. Insieme, l’ottobre scorso, erano state tra le prime ad accusare di violenza e molestie Harvey Weinstein, le prime a far scoppiare lo scandalo che ha poi cancellato da Hollywood l’ex mogul. Da allora le due erano diventate compagne, sorelle, amiche. Tanto che in questi mesi si erano incontrate più volte, a Parigi come a Roma. Sempre dalla stessa parte. LEGGI ...

JIMMY BENNETT : “VIOLENTATO DA ASIA ARGENTO”/ Rose McGowan prende le distanze : “Ho il cuore spezzato!” : JIMMY BENNETT, giovane attore e musicista rock accusa ASIA Argento di violenza sessuale: le rispettive difese avrebbero raggiunto un accordo da 380mila dollari.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:55:00 GMT)

Tim Berners-Lee : «Internet mi ha spezzato il cuore» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 31-32 in edicola fino al 15 agosto 2018. «Se vogliamo garantire che il web faccia l’interesse dell’umanità, dobbiamo badare a ciò che la gente ci costruisce sopra», mi dice Tim Berners-Lee. Siamo a Washing­ton, a meno di un chilometro dalla Casa Bianca, e lui mi parla del futuro di Internet, con passione e a ritmo velocissimo. Il suo monologo è un misto di entusiasmo e malinconia. Berners-Lee è ...

Jennifer Aniston dopo Justin Theroux : «Non ho il cuore spezzato» : «Le persone si fanno idee sbagliate su di me: “Jen non riesce a tenersi un uomo”, “Jen rifiuta di avere un bambino perché è egoista e impegnata nella sua carriera”, “Jen è triste e affranta”. Primo, con tutto il dovuto rispetto, non ho il cuore spezzato. E, in secondo luogo, queste sono ipotesi sconsiderate». A cinque mesi dal divorzio da Justin Theroux, Jennifer Aniston, 49 anni, non le manda a dire. ...

Lara e Michael - il falò/ Lui usa la sua tattica e fa la vittima : “Mi hai spezzato il cuore”(Temptation island) : Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto sono pronti alla resa dei conti: questa sera, a Temptation Island 2018, andrà in onda il loro falò del confronto. Cosa ne sarà della coppia?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:43:00 GMT)

Tim Berners-Lee : "Internet mi ha spezzato il cuore. Ha tradito l'umanità. Fuori pennarelli e fogli di cartone : scendiamo in piazza" : Tim Berners-Lee, ingegnere informatico britannico, è colui che ha immaginato e realizzato una rete mondiale unica e capace di stravolgere le nostre vite: il World Wide Web. Oggi l'uomo che ha inventato internet vede la sua creatura snaturata da mali di ogni tipo, dalle fake news alla profilazione di massa. Così Beners-Lee ha scelto di raccontarsi a Vanity Fair, spiegando anche il suo piano per salvare il WWW.Se vogliamo garantire ...

F1 - Perez e l’azione legale contro la Force India : “ho il cuore spezzato - ma non c’entrano i soldi” : Il pilota messicano ha scritto una lettera per spiegare i motivi che lo hanno spinto a presentare un’azione legale contro la Force India Una lettera a cuore aperto, per spiegare i motivi che hanno spinto Sergio Perez ad avviare un’azione legale nei confronti della Force India. Un modo per… salvare il team, a detta del messicano che, insieme alla Mercedes, aspetta un bel po’ di soldi da Vijay Mallya. Photo4 / ...

Come dimenticare un ex che ti ha spezzato il cuore : i consigli dell'esperta : La fine di una storia può sembrare la fine del mondo, ma la buona notizia è che il dolore non dura per sempre, e che c'è sempre la possibilità di innamorarsi ancora. Ma Come fare, nel frattempo, a dimenticare un amore? Secondo una ricerca ...

“Li sento ancora”. Il cuore spezzato di una madre che ha visto morire tutta la sua famiglia : 79 morti accertati e 187 feriti, dei quali 23 minori. E’ il triste bilancio dell’inferno di fuoco che nei giorni scorsi ha devastato le aree boschive dell’Attica, la regione di Atene. Un dramma che ha messo in ginocchio il Paese e scosso l’intera comunità internazionale. Le fiamme sono ora sotto controllo e l’unico incendio ancora non contenuto è quello sulle montagne di Gerenaia, a circa 70 chilometri a ovest della ...

Katy Perry shock : ‘Ho avuto degli attacchi di depressione - avevo il cuore spezzato’ : “Ho avuto degli attacchi di depressione. Mi si è spezzato il cuore l’anno scorso perché, in maniera inspiegabile, aspettavo con ansia la reazione del pubblico e la gente non ha risposto nel modo in cui pensavo… E questo mi ha lacerata dentro”. A parlare è la popstar nonché giudice di American Idol Katy Perry e l’argomento sono le recensioni (e, in generale, il grado di apprezzamento del pubblico) di Witness, ultimo ...