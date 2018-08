Harvey Weinstein su Asia Argento | “Incredibile livello di ipocrisia”

Valeria Golino : «Anch’io finita nella rete di Harvey Weinstein» : Rimane alta l’attenzione sul caso Weinstein, che dopo aver travolto Hollywood e scoperchiato gli ingranaggi di un sistema fatto di ricatti, molestie e inequivocabili sottintesi, ha spinto anche altre donne a parlare e denunciare, indipendentemente dalla loro professione e provenienza. L’ultima ad accendere i riflettori sull’argomento, Valeria Golino, anche lei finita nella rete del produttore cinematografico statunitense. I ...

Harvey Weinstein libero su cauzione : 20.35 Harvey Weinstein, rinviato a giudizio con una terza accusa di atto sessuale forzato, è libero su cauzione. Lo ha deciso il giudice del tribunale di New York davanti al quale l'ex re di Hollywood si è dichiarato non colpevole Il produttore 66enne continuerà a indossare un dispositivo di localizzazione e avrà il permesso di spostarsi attraverso gli stati di New York e del vicino Connecticut, dove vive.

Harvey Weinstein è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione per un’accusa di violenza sessuale contro una sua ex assistente : Harvey Weinstein, il noto produttore di Hollywood accusato di violenze e molestie da decine di donne, si è presentato lunedì di fronte a un tribunale di New York in merito all’accusa di un’aggressione sessuale risalente al 2006 ai danni di The post Harvey Weinstein è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione per un’accusa di violenza sessuale contro una sua ex assistente appeared first on Il Post.

Molestie - nuove accuse a carico di Harvey Weinstein - : L'ex produttore cinematografico, già arrestato a maggio, era accusato dello stupro di due donne. Ora si aggiungono altri tre crimini, sempre collegati ad atti sessuali

Harvey Weinstein : accusa per una terza molestia - e adesso rischia l'ergastolo : Brutta storia quella che riguarda il magnate e produttore Hollywoodiano Harvey Weinstein. Una terza donna l'ha accusato di molestie, per quello che un 'Gran Juri' ha definito atto forzato di primo grado avvenuto nel 2006. Un'accusa molto grave, che sommata alle altre due ricevute, questa volta potrebbe portare l'uomo all'ergastolo. Lo comunica il procuratore di Manhattan Cyrus Vance. Harvey Weinstein: tra le sue accusatrici Asia Argento Il ...

