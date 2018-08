Grillo fa guerra ai pedaggi | Non paghiamo più il pizzo

ilgiornale

(Di lunedì 20 agosto 2018) Si intitola "I Signori delle Autostrade" e sul blog di Beppesuona come un invito alla disobbedienza civile. "Per le autostrade già esistenti dobbiamo dire basta aldei concessionari" si legge tra l'altro nel post, poco dopo la frase: "Le autostrade devono diventare gratuite". Ed ecco come il comico diventato l'anima dei 5Stelle arriva a questa conclusione: "Noi, i nostri padri, i nostri nonni abbiamo pagato le autostrade. Il loro costo è stato ammortizzato da anni. In Inghilterra e in Germania sono gratuite. In quei Paesi, i cittadini, in modo legittimo, le usano senza pagare due volte. Le hanno già finanziate, sono roba loro. In Italia le autostrade sono state regalate ai concessionari". Poi: "Le autostrade devono diventare gratuite... Per le nuove autostrade il discorso è diverso, chi vuole la concessione ci metta i suoi soldi".