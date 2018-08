Grecia | ministro Economia Dragasakis | fine era memorandum è passaggio storico per il paese

Grecia - dopo gli incendi si dimette ministro della Protezione civile : Si sapeva che gli incendi in Grecia non avrebbero avuto solo disastrose conseguenze sulla popolazione, ma anche degli effetti sul governo di Alexis Tsipras. E così cadono le prime teste. La prima è quella del ministro per la Protezione civile, Nikos Toskas. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro il quale ha accettato le dimissioni. Subito dopo gli incendi, Toskas aveva già offerto al premier le proprie dimissioni, ma Tsipras aveva negato, ...

Grecia : viceministro Economia Charitsis - governo combatterà abusivismo edilizio : Atene, 31 lug 10:56 - , Agenzia Nova, - Il governo greco è pronto a combattere l'abusivismo edilizio nel paese. Lo ha dichiarato il viceministro dell'Economia ellenico Alexis Charitsis,... , Gra,

Grecia - il primo ministro Tsipras si reca sui luoghi della tragedia : Il primo ministro greco Alexis Tsipras è arrivato ieri sui luoghi della tragedia degli spietati incendi che hanno messo in ginocchio l'antica regione dell'Attica. Il bilancio delle vittime è salito in ...

Grecia : ministro Difesa Kammenos difende governo su gestione emergenza incendi : "Non riesco a pensare a nessuna altra crisi in cui il primo ministro si sia assunto la responsabilità politica , per la tragedia, ", ha detto Kammenos in riferimento all'assunzione di responsabilità ...

Grecia-Fyrom : vice ministro Esteri Katrougalos - accordo sul nome apre nuova era nei Balcani : Il vice ministro degli Esteri greco ha chiarito che "grandi passi possono essere fatti se c'è volontà , politica, , risolvendo controversie che non solo disturbano i due paesi, ma anche l'intera ...

Grecia : ministro Economia Dragasakis - fine era memorandum è opportunità per pianificare futuro : "La fine del memorandum è un'opportunità per il paese: possiamo pianificare il nostro futuro con maggiore libertà approfittando del fatto che l'Economia si sta riprendendo; cosa dovremo discutere in ...