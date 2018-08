Grecia | il Paese da oggi fuori dalla ' Troika' | fine degli aiuti europei

Grecia - ADDIO ALLA TROIKA MA LA CRISI RIMANE/ Ultime notizie - Tsipras : “Paese normale - stop ad aiuti Ue” : GRECIA, ADDIO ALLA TROIKA: Atena esce ufficialmente dal piano di aiuti Ue anche se i problemi legati ALLA grave CRISI restano. Le parole del premier Tsipras.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:17:00 GMT)

Grecia : ministro Economia Dragasakis - fine era memorandum è passaggio storico per il paese : "Dobbiamo sfruttare questa opportunità e guarire le ferite della crisi e dell'austerità e proteggere la società dalle probabili crisi future", ha sottolineato il ministro dell'Economia. "La fine del ...

Grecia fuori dal piano di salvataggio. E ora il Paese cresce più dell’Italia : Oggi finisce il “terzo programma di aggiustamento economico” della Grecia, avviato nell’agosto del 2015, a fronte dell’assistenza finanziaria concessa al Paese. Le “istituzioni” (si è deciso di non usare più il brutto termine “troika”) che hanno presieduto al programma, imponendo al governo e al Parlamento greco dettagliati provvedimenti da adottar...

Incendi Grecia - le immagini dal paese che non c’è più : “Mati come Pompei - corpi carbonizzati e insediamento distrutto” : Il paese di Mati, a una quarantina di chilometri da Atene, è stato completamente distrutto dalle fiamme. come hanno detto alcuni testimoni alla tv greca Skai, “l’insediamento non esiste più”. Per i giornalisti dell’emittente televisiva, Mati “ricorda lo scenario macabro di Pompei“. Il giorno dopo la devastazione prodotta dall’Incendio, diverse persone si sono recate nella località situata ...

Terremoto in Grecia : scossa di magnitudo 5.5 nella zona meridionale del Paese : Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 5.5 nella zona meridionale del Paese Un Terremoto di magnitudo 5,5 è stato registrato questa mattina poco dopo le 7 ora italiana nella Grecia meridionale. Lo rende noto l’Istituto geologico statunitense.Continua a leggere Un Terremoto di magnitudo 5,5 è stato registrato questa mattina poco dopo le 7 ora italiana […] L'articolo Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 5.5 nella zona meridionale ...

Macedonia - firmato l’accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese : Macedonia, firmato l’accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese Presente anche l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini Continua a leggere L'articolo Macedonia, firmato l’accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese proviene da NewsGo.