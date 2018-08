Grecia | finisce l' era dei salvataggi Ma la crisi fa ancora male

Finisce il piano di aiuti internazionali - come sta la Grecia oggi : Il premier della Grecia, Alexis Tsipras (Foto: AP/LaPresse) La Grecia esce dalla fase del salvataggio. Almeno ufficialmente, oggi termina il terzo e ultimo piano di rientro dell’enorme debito contratto con Unione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale, che hanno prestato denaro ad Atene per svincolarsi dalla crisi. Parliamo di oltre 289 miliardi di euro di prestiti che hanno segnato gli otto anni più difficili ...

Dopo 8 anni finisce il commissariamento della Troika in Grecia. Draghi : “Ora debito più sostenibile” : Dopo 8 anni finisce il commissariamento della Troika in Grecia. Draghi: “Ora debito più sostenibile” I ministri delle Finanze dell’area Euro hanno raggiunto l’accordo sull’uscita della Grecia dal programma di aiuti e sull’estensione di 10 anni delle scadenze del suo debito pubblico. Atene si impegna a mantenere un bilancio pubblico con un forte avanzo primario. […] L'articolo Dopo 8 anni finisce il commissariamento ...

Dopo 8 anni finisce il commissariamento della Troika in Grecia. Draghi : “Ora debito più sostenibile” : I ministri delle Finanze dell'area Euro hanno raggiunto l'accordo sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti e sull'estensione di 10 anni delle scadenze del suo debito pubblico. Atene si impegna a mantenere un bilancio pubblico con un forte avanzo primario. Resta un controllo trimestrale sul rispetto degli impegni.Continua a leggere

La Grecia ha alleggerito il debito - Moscovici : 'Momento storico - la crisi finisce stanotte' : Bruxelles - L'Eurogruppo raggiunge un accordo sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti e sulle misure per alleggerire il debito di un paese in crisi da otto anni. 'Un momento storico: anni di ...