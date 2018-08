Grecia : concluso programma assistenza Ue : Per l'Eurozona, traccia una linea simbolica sotto una crisi esistenziale", ha detto il commissario Ue all'Economia Pierre Moscovici. "Le vaste riforme condotte hanno gettato le basi per una ripresa ...

Kalamata - dov'è?/ Ecco la località in Grecia dove la Juventus ha concluso l'acquisto di Cristiano Ronaldo : Kalamata, dov'è? Ecco la località in Grecia dove la Juventus ha concluso l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese vola verso i bianconeri per far sognare tifosi e Max Allegri.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:00:00 GMT)