God of War si aggiorn alla versione 1 30 | Arriva la Modalità Nuovo GIoco Plus

All'inizio dello sviluppo di God of War si era pensato alla mitologia egiziana : Cory Barlog mostra una concept art : Il director di God of War, Cory Barlog, è stato tra i protagonisti di Devcom per parlare della creazione del gioco, condividendo molti interessanti dettagli sullo sviluppo.Come riporta Gernuke, secondo Cory Barlog, si iniziò a discutere l'idea di un nuovo gioco God of War nello stesso anno in cui è stato rilasciato Ascension. Il team di sviluppo era ugualmente diviso sulla scelta della mitologia per il nuovo capitolo. La metà di loro avrebbe ...

God of War : analizziamo insieme ad uno sviluppatore il prototipo della prima boss fight del gioco : Sony con God of War ha fatto un grande lavoro, e per raggiungere un risultato del genere è stato necessario un grande lavoro di ricerca e sviluppo.Ebbene come riporta Destructoid, Denny Yeh è senior staff combat designer presso Santa Monica Studio e ha deciso di rivelare il lavoro che si cela dietro la realizzazione del prototipo per la prima boss fight del gioco, che possiamo vedere nel seguente video:God of War può vantare una serie di boss ...

Annunciati i vincitori del Photo Mode contest di God of War : 'Abbiamo esaminato oltre 100 immagini provenienti da tutto il mondo e siamo incredibilmente impressionati dalla creatività e originalità che abbiamo visto nei vostri scatti, che ritraggano momenti ...

God of War : ad agosto arriva la modalità New Game+ : La modalità New Game+ era attesa da tempo dalla community di God of War, che non dovrà attendere ancora molto per tuffarsi finalmente in questa nuova avventura che vanterà tantissime novità, anche di gameplay.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Sony ha presentato questo pomeriggio la modalità New Game+, svelando che sarà introdotta con una speciale patch in arrivo il prossimo 20 agosto. I giocatori che sono arrivati alla fine ...

God of War : inizialmente Cory Barlog aveva pensato a un Kratos "ingrassato" : Durante un panel tenutosi in occasione del Comic-Con 2018 di San Diego, il game director Cory Barlog è tornato a parlare dello sviluppo dell'ultimo capitolo di God of War uscito in esclusiva per PlayStation 4. Come tutti hanno potuto notare il gioco propone una versione di Kratos più matura e adulta rispetto a quella vista nella trilogia originale ma le cose sarebbero potute essere ancora più radicali.Da un recente report di Vgr è emerso che i ...

God of War : in arrivo a fine mese il romanzo : Se siete dei fan accaniti dell'apprezzatissimo God of War, abbiamo ottime notizie per voi!Infatti, come riporta Dualshockers, il prossimo 28 agosto è in arrivo il romanzo dedicato al gioco, scritto dal padre del game director Cory Barlog, J.M. Barlog, probabilmente la persona migliore per trasferire la relazione tra padre e figlio di Kratos e Atreus dal gioco al libro.Vi segnaliamo, inoltre, che già da ora sono disponibili i pre-order per il ...

NPD : God of War è l'esclusiva venduta più velocemente nella storia di PlayStation : I rapporti mensili di NPD per il mese di giugno sono stati resi disponibili da poco e, ancora una volta, God of War di Sony si è ritrovato nella parte superiore della classifica delle vendite software, finendo in seconda posizione dietro Mario Tennis Aces.Come segnala Dualshockers, sappiamo da un po' che God of War sta vendendo piuttosto bene e, come l'editore ha confermato pochi giorni dopo l'uscita di quest'anno, il ritorno di Kratos è ...

Santa Monica Studios ci mostra 9 stupende immagini di God of War catturate dai fan con la Photo Mode : God of War di Santa Monica Studios è stato un vero successo, a testimoniarlo ci sono i recenti dati che ci parlavano di 131 milioni di dollari incassati nel mese di lancio dalle sole vendite digitali.L'ultima avventura di Kratos ha tenuto e tiene impegnati i giocatori con una proposta molto ricca di contenuti e, tra questi, si segnala la Photo Mode, che consente di immortalare le immagini tratte dal titolo. Recentemente, gli sviluppatori hanno ...

Nel mese di lancio God of War ha registrato incassi per 131 milioni di dollari solo dalle vendite digitali : Durante il suo mese di lancio, l'esclusiva PS4 God of War ha guadagnato 131 milioni di dollari solo in entrate digitali.I dati di vendita, riportati da Wccftech, provengono da una ricerca di mercato ad opera di SuperData, che include anche alcune interessanti curiosità sulle entrate digitali totali dei recenti titoli basati sulla narrativa, tra cui Uncharted 4, The Witcher 3: Wild Hunt e, appunto, God of War del 2018."L'accresciuta enfasi per il ...

God of War ha "superato significativamente" le aspettative di Sony : Durante la conference call di Sony per investitori e analisti, il Chief Financial Officer, Hiroki Totoki, ha fornito alcuni dettagli interessanti sulle prestazioni dei giochi PlayStation.Prima di tutto, come segnala Dualshockers, apprendiamo che il business dei videogiochi è stato il fattore principale nel significativo aumento delle previsioni dei ricavi per l'intera azienda per l'intero anno fiscale.Le previsioni annuali per le vendite di ...

Perché God of War ha conquistato il mercato : ecco il feedback di Sony : Sono passati più di tre mesi dall’uscita di God of War, ultimo capitolo di un brand ormai storico, che ha segnato (assieme a molti altri videogiochi) il successo di PlayStation nel corso delle generazioni videoludiche. Il gioco ha ricevuto recensioni eccellenti dalla stragrande maggioranza della critica internazionale, riuscendo di fatto ad imporsi come uno dei videogiochi più rappresentativi nella storia del marchio giapponese. Durante ...

God of War : svelato l'ultimo Easter Egg del gioco : Gli appassionati di God of War sapranno come Cory Barlog abbia annunciato, qualche giorno fa, l'esistenza nel gioco ancora di un Easter Egg ancora non scoperto dai giocatori.Ebbene, come riporta IGN, sembra proprio che gli stessi giocatori a caccia di segreti abbiano scoperto l'ultimo arcano mistero all'interno di God of War, ad annunciarlo è lo studio di sviluppo stesso.Cory Barlog aveva annunciato l'esistenza di un ultimo segreto da scoprire ...

In God of War c'è un easter egg che nessuno ha ancora scoperto : God of War per PS4 è ormai uscito più di 2 mesi fa e i fan della nuova avventura di Kratos si sono già cimentati nello scoprire ogni dettaglio e segreto del gioco. Tuttavia, stando alle parole del director Cory Barlog in un recente panel al Comic-Con di San Diego, c'è ancora un easter nascosto che nessuno ha scoperto finora.Come segnala Gearnuke, Cory Barlog ha recentemente rilasciato questa informazione e, di conseguenza, i giocatori si sono ...