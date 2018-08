Gmail | le app che ci leggono la posta

vanityfair

(Di lunedì 20 agosto 2018) Dopo alcune polemiche che avevano messo in dubbio la sicurezza dei dati su, Google aveva assicurato che non avrebbe più monitorato le email degli utenti per profilare le inserzioni. Ma a quanto pare, la promessa non è bastata. Secondo il Wall Street Journal infatti, laelettronica inviata consarebbe oggetto di continua verifica da parte di app e sviluppatori. LEGGI ANCHE10 consigli (semiseri) per rendere la vita difficile a chi sbircia il tuo smartphone Sarebbero più nello specifico Return Path ed Edison Software a raccogliere dati con finalità di marketing. Dunque il problema non deriverebbe dalle azioni dirette di Google, ma delle sue concessioni di accesso a società terze. Dal canto suo, Return Path sostiene che gli utenti le cui mail vengono controllate (per ora siamo circa a due milioni tra, Microsoft e Yahoo) vengano avvisati della cosa. Diverso invece il ...