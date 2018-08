Gli anni amari | al via le riprese del film su Mario Mieli

Morbillo - allarme in Europa/ Casi in aumento : è record neGli ultimi 10 anni : Aumentati del 400% i Casi di Morbillo in Europa, l'Italia al settimo posto della classfica dei paesi più colpiti, guidata dall'Ucraina. allarme dell'Organizzazione mondiale della sanità(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 21:12:00 GMT)

Carla Fracci compie Gli anni - Alessandra Celentano : “Colonna portante” : Carla Fracci spegne 82 candeline: gli auguri da parte di Alessandra Celentano Carla Fracci compie ottantadue anni! La Signora della danza è nata il 20 agosto del 1936 a Milano. La Fracci è una delle ballerine più amate in tutto il mondo. Italiana ma ammirata presso i più importanti palcoscenici del pianeta per il suo […] L'articolo Carla Fracci compie gli anni, Alessandra Celentano: “Colonna portante” proviene da Gossip e Tv.

A San Giuliano si fa la storia : rievocazione per Gli 880 anni della città : Il 24 e 25 agosto spazio al teatro dialettale in piazza Mazzini con gli spettacoli gratuiti 'L'intrallazzi de don Domè' e 'Che carogna la cicogna', entrambi in programma alle 21,30 a cura del Gruppo ...

Gianluigi Buffon e Gli anni che passano : Nel campionato francese sta giocando con i figli dei suoi vecchi compagni di squadra, e para ancora come faceva con i loro genitori The post Gianluigi Buffon e gli anni che passano appeared first on Il Post.

Huji Cam permette di scattare foto in stile fotocamera usa e getta deGli anni 90 : Huji Cam è un'applicazione che permette di scattare foto come le vecchie fotocamere usa e getta nel 1998, caratterizzate da colori saturi, bordi poco nitidi, la tipica grana della pellicola che sfuma le imperfezioni e la data stampata in stile retrò. L'interfaccia dell'applicazione replica l'aspetto di una fotocamera usa e getta degli anni 90. L'articolo Huji Cam permette di scattare foto in stile fotocamera usa e getta degli anni 90 proviene ...

Demi Lovato - compie Gli anni/ La cantante di Disney Channel spegne 26 candeline - ma rimane in riabilitazione : Demi Lovato compie gli anni, spegne 26 candeline, ma dopo l'overdose rimane in riabilitazione. La cantante nata da Disney Channel è sopravvissuta a un mix di ossicodone e Fentanyl(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:12:00 GMT)

Salute : ecco la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti neGli ultimi 70 anni : Il centro studi inglese Office of Health Economics, sulla base di una serie di interviste ad esperti, ha stilato la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni: la ricerca è stata condotta in occasione del settantennale del servizio sanitario nazionale britannico, fondato nel 1948. Oltre al vaccino per il morbillo, nell’elenco troviamo quello per la polio, gli antibiotici dalla seconda alla quarta generazione, ...

Willy - il Principe di Bel-Air : 20 anni dopo di nuovo in tv tutti Gli episodi : Sei stagioni, 148 episodi che negli anni Novanta portarono nelle case degli americani prima e degli italiano poi lui, Will Smith, nei panni dell’irresistibile Principe di Bel Air. Una sigla che ancora chi c’era si ricorda a memoria e dei coprotagonisti indimenticabili come Carlton e la sua irresistibile danza e il compianto “zio zucchino” (l’attore James Avery). Dal 20 agosto Willy, il Principe di Bel Air ritorna su ...

Nuoro - travolta da un camion su una piazzola di sosta : Daniela muore a 48 anni davanti ai fiGli : Daniela Mele, 48 anni, è stata travolta da un camion frigo mentre si trovava su una piazzola di sosta sulla strada statale 131 Nuoro Siniscola davanti al marito e ai figli. Secondo l'autista del mezzo pesante, i freni non avrebbero funzionato correttamente. La famiglia stava tornando a casa dalle vacanze.Continua a leggere

Ciak per Gli anni amari : Ed è soprattutto il ritratto di un ragazzo la cui genialità, la cui libertà interiore e la cui gioia di vivere erano troppo intense per il mondo che lo circondava. Gli anni amari è tutto questo, o ...

La dottoressa Giò torna in tv dopo 20 anni tra famiGlie arcobaleno - violenza sulle donne e omosessualità : I temi tanto cari a Barbara d'Urso alla fine confluiranno tutti nella nuova stagione de La dottoressa Giò. La conduttrice torna in corsia per vestire i panni della famosa ginecologa che, questa volta, farà della sua vita un'occasione per aiutare altre donne. Chi ha seguito la serie sa bene che la dottoressa era finita nei guai nel finale dell'ultima stagione ma adesso per lei tornerà il sereno non senza problemi. Il settimanale Gente ha ...

«Viticci» - il dettaGlio anni Novanta che piace alle star (e a Meghan Markle) : Si chiamano tendrils, «Viticci», i fusti sottili di piante come vite, edera e glicine, che per aggrapparsi a pareti e altre piante puntano tutto sulla flessibilità. Un po’ come i loro corrispettivi e omonimi ciuffi di capelli sbarazzini che sui red carpet incorniciano i volti delle star, lasciati liberi da chignon che altrimenti apparirebbero troppo statici e rigorosi. Un trend che va di pari passo con il messy style, baluardo di ...

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Ospiti e diretta : il "bilancio" del conduttore in vista deGli 80 anni (Replica) : MAURIZIO COSTANZO SHOW, ecco le anticipazioni: la trasmissione torna in replica su Rete4 anche nella giornata di oggi, domenica 19 agosto 2018, tutte le info.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:14:00 GMT)

Laura Freddi - vita stravolta a 45 anni. Dopo la nascita della fiGlia - la scelta pazzesca : Una vita stravolta, a 45 anni. Laura Freddi lo scorso gennaio ha dato alla luce la piccola Ginevra, la figlia tanto attesa , e quasi insperata, confessava l'ex stellina di Non è la Rai , avuta al ...