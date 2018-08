Giusy Ferreri e Boomdabash Omaggiano Aretha Franklin e i puristi insorgono | ma la

Aretha Franklyn - la vocal coach Cheril Porter demolisce il tributo di Giusy Ferreri : “Il più grande insulto alla sua memoria” : “Il più grande insulto alla memoria di Aretha Franklin. La Regina del Soul merita più di questo. Vergogna! Questa è una mancanza di rispetto per la musica, è da tempo che non mi arrabbio così”. Queste le parole che riassumono l’invettiva della vocal coach Cheril Porter, afroamericana di stanza a Roma, che ha dedicato un video al commento dell’esibizione di Giusy Ferreri rea – a suo dire – di aver infangato ...

Cheryl Porter contro Giusy Ferreri dopo l’omaggio ad Aretha Franklin : “Gravissimo insulto” : Cheryl Porter contro Giusy Ferreri dopo l'omaggio ad Aretha Franklin. L'esibizione sul palco di Riccione continua a suscitare il chiacchiericcio degli addetti ai lavori, che non hanno gradito la sua interpretazione con Takagi & Ketra nel giorno della scomparsa dell'icona del soul. A intervenire, stavolta, è la vocal coach Cheryl Porter, che ha definito l'esibizione come una grande insulto alla memoria dell'artista appena scomparsa. Non ...

Giusy Ferreri - perché per me il suo tributo ad Aretha Franklin è stato raccapricciante : La sera del 16 agosto, al DeeJay On Stage di Riccione, Giusy Ferreri, Boomdabash e Street Clerks hanno letteralmente massacrato alcune canzoni di Aretha Franklin. Fatico, a mia memoria, a ricordare qualcosa di peggiore. Oltretutto trovo che lo scempio di brani storici di una delle più belle voci che il genere umano abbia mai prodotto, a due giorni dalla sua morte, sia un atto fastidioso. E allora, la bellezza forse ci salverà, certo, ma non ...

Giusy Ferreri posta la prima foto della figlia ad un anno dalla nascita : Giusy Ferreri presenta su Instagram la figlia Beatrice a quasi un anno dalla sua nascita. La regina dei tormentoni estivi ha pubblicato su Instagram la prima foto in compagnia della figlia, nata il 10 settembre 2017 e frutto dell’unione con Andrea Bonomo. Nello scatto la cantante è sdraiata in un giardino insieme alla figlia, e indossa un abito a pois che richiama il costumino della piccola. L’artista siciliana sorride felice alla ...

Irama perde la vetta della classifica Fimi a favore di Travis Scott; Giusy Ferreri vince ancora tra i singoli : Dopo 9 settimane alla posizione numero 1, Irama perde la vetta della classifica Fimi e scala al secondo posto. Plume, il suo album rilasciato lo scorso 1° giugno con Warner Music, ha debutto al primo posto in classifica e lì è rimasto fino alla scorsa settimana. Nella nuova classifica Fimi degli album più venduti in Italia, Irama occupa il secondo posto. La decima settimana consecutiva in classifica vede Plume scendere dalla medaglia d'oro a ...