Giorgetti | per cittadini Parlamento inconcludente | ora riforme

Salvini : studiamo la nazionalizzazione di Autostrade. Giorgetti : 'Non mi persuade' : Delrio: noi aumentammo le manutenzioni dell'80% - "Ognuno di noi deve capire il limite dell'azione politica: noi abbiamo fatto un piano infrastrutturale da 130 miliardi, abbiamo aumentato dell'80% le ...

Autostrade - Giorgetti : “Nessuna legge per revocare concessioni”. Ed è scettico sulla nazionalizzazione : Era l’esponente politico più atteso al Meeting di Rimini, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidente del Consiglio e ‘mente’ della Lega di Salvini. “Non credo che la gestione dello Stato possa essere più efficiente”, dice Giorgetti sull’ipotesi di nazionalizzazione della rete autostradale, ipotizzata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e dal segretario della Lega Matteo Salvini. E ...

Ponte Morandi - Giorgetti : “Statalizzare le autostrade? Non sono persuaso. Bisogna cambia il codice degli Appalti” : Non vede i termini per una legge ad hoc per ritirare la concessione ad Autostrade per l’Italia, non è d’accordo alla nazionalizzazione della rete, spera che sia modificato presto il codice degli Appalti. Dopo la lettera del premier Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti interviene al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini e si esprime sui rapporti tra l’esecutivo e Autostrade per l’Italia. A ...

Giorgetti : «Opere più sicure - ecco il piano per strade e scuole» : Il Consiglio dei ministri straordinario è finito da poco, i vertici di Autostrade hanno appena fatto mea culpa, promettendo mezzo miliardo per le vittime e la ricostruzione del ponte crollato in 8 mesi. E il leghista Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, regista e mediatore nel governo, non è affatto impressionato: «Quello di Autostrade è un atto dovuto e anche tardivo.

Giancarlo Giorgetti e l'attacco finanziario all'Italia - c'è la data della 'tempesta perfetta' : Entrambe, a pochi giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza , sono perfette per scatenare quell'offensiva sul nostro debito pubblico che il ...

Manovra - un rompicapo per il governo. Giorgetti : mi aspetto attacco mercati : Il nodo resta il reperimento delle risorse necessarie per rispettare le promesse dell'esecutivo con la flat tax, il reddito di cittadinanza e il ritocco della legge Fornero. Il sottosegretario alla ...

Giancarlo Giorgetti : 'Su Marcello Foa presidente Rai io spero che Berlusconi si penta' : Forza Italia e Pd continuano col chiedere un nome alternativo, appellandosi ai pareri di quei giuristi concordi sul fatto che Marcello Foa debba essere sostituito. Ma la Lega non molla. E, come ...

Rai - Giorgetti spera nel 'pentimento' del Cav : E' ancora stallo sulla presidenza della Rai dopo la bocciatura della nomina di Marcello Foa da parte della Commissione di Vigilanza. Foa "è legittimamente consigliere, per motivi di età è anche ...

