Giocatore dell' anno Uefa 2017 2018 | Modric | Cristiano Ronaldo e Salah i candidati

Djibril Cissè torna in Italia! A 37 anni è un nuovo Giocatore dell’Ac Vicenza 1902 : Djibril Cissè torna a giocare in Italia: l’attaccante ex Lazio, all’età di 37 anni, sarà un nuovo giocatore dell’Ac Vicenza 1902 Sembrava destinato ad una carriera da DJ, ma il richiamo del calcio è troppo forte, specie se è quello italiano. Djibril Cissè, a 37 anni, ripartirà dall’Italia. Niente Serie A o Serie B, nemmeno Serie C: l’attaccante francese è un nuovo giocatore dell’Ac Vicenza 1902 e dovrà ...

Malore improvviso. Morto Daniele Melandri Giocatore dell’Unione Sportiva Russi : Un gravissimo lutto ha colpito Russi (Ravenna). Daniele Melandri, 13 anni, residente nel centro del Ravennate, è Morto a causa

Castillejo al Milan - è fatta : Giocatore atteso in serata a Milano - le cifre dell’operazione : Altro colpo di mercato del Milan, che ha praticamente chiuso per l’acquisto di Samu Castillejo. Nonostante manchi ancora l’ufficialità, la trattativa tra la dirigenza rossonera e quella del Villarreal è ormai in dirittura d’arrivo. Salvo intoppi dell’ultimo minuto – che non dovrebbero esserci – l’esterno spagnolo potrebbe arrivare a Milanello già nella serata di oggi. Milan, arriva anche Castillejo: Bacca più soldi ...

Milan - che Giocatore Castillejo! Dribbling - assist ed un mancino fatato - ecco il VIDEO delle sue giocate : Samu Castillejo si prepara a far impazzire i tifosi del Milan, un ottimo acquisto da parte del duo Leonardo-Maldini Tifosi del Milan, siate contenti. L’acquisto di Samu Castillejo è davvero una perla in questo ottimo calciomercato messo a segno da Leonardo e Maldini. Un calciatore moderno, giovane, dal talento enorme. Il Milan ha preso l’uomo giusto per lo scacchiere di Gattuso. Il mancino Castillejo saprà dare strappi di ...

Tragedia nel mondo del rugby - il placcaggio si rivela fatale : muore un Giocatore della serie B francese : In seguito ad un colpo al volto subito nel corso di un’amichevole, Louis Fajfrowsky ha perso conoscenza negli spogliatoi per poi morire poco dopo L’amichevole tra Stade Aurillacois e Rodez finisce in Tragedia, vista la morte di Louis Fajfrowsky avvenuta negli spogliatoi dopo un placcaggio ricevuto durante il match. Un colpo come molti altri, che però stordisce il giocatore francese, costretto ad uscire dal campo e ad essere ...

Keita Baldé è un Giocatore dell'Inter - arriva a lunedì : Keita Baldé è ufficialmente un giocatore dell' Inter . L'amore per il centrocampista era nato già dal calciomercato estivo dello scorso anno ma per problemi di fair-play finanziario e per l'...

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE. Il Giocatore twitta : 'Tornato al lavoro' : Oggi Modric è uno dei campioni più importanti al mondo. È stato con Kanté il centrocampista più importante del mondiale" le parole di Capello alla Gazzetta dello Sport . 09:56 10 ago Modric e Real,...

Roma - chiesti 50 milioni per un Giocatore dell'Ajax : Monchi continua a seguire con interesse l'esterno brasiliano David Neres , il più simile per caratteristiche a Malcom, sfumato a causa del Barcellona. L'Ajax - spiega La Gazzetta dello Sport - chiede non meno di 50 milioni di euro .

Calciomercato - Pjaca è un nuovo Giocatore della Fiorentina : La telenovela Marko Pjaca [VIDEO]è giunta finalmente al termine. Il croato classe '95 si trasferira' alla Fiorentina, unica squadra che davvero ha mostrato da tempo interesse per il giocatore portando avanti una trattativa con la Juventus non semplice dal punto di vista economico, ma complessa sopratutto sulla formula del trasferimento. Il giocatore a Firenze avra' la possibilita' di potersi mettere in mostra, dimostrando tutte le sue qualita' ...

Calciomercato - Pjaca è un nuovo Giocatore della Fiorentina : La telenovela Marko Pjaca è giunta finalmente al termine. Il croato classe '95 si trasferirà alla Fiorentina, unica squadra che davvero ha mostrato da tempo interesse per il giocatore portando avanti una trattativa con la Juventus non semplice dal punto di vista economico, ma complessa sopratutto sulla formula del trasferimento. Il giocatore a Firenze avrà la possibilità di potersi mettere in mostra, dimostrando tutte le sue qualità che, a causa ...

Inter - il sogno è Luka Modric : ci sarebbe il sì del Giocatore - i costi dell'operazione : L'Inter ha praticamente chiuso l'acquisto del centrocampista Arturo Vidal. C'è l'accordo totale con il Bayern Monaco che rinnovera' il contratto del giocatore in scadenza a giugno 2019 per poi cederlo in prestito con diritto di riscatto per un'operazione complessiva di poco superiore ai diciotto milioni di euro. --Raggiunta l'intesa anche con l'ex Juventus che, pur di vestire la maglia nerazzurra, ha deciso di ridursi l'attuale ingaggio da otto ...

Il Giocatore professionista - la modella e il pregiudizio : Innanzitutto, l'accento è puntato sul fatto che lei è una modella, anzi viene definita in alcuni casi 'la meteorina più sexy del mondo' e il tutto viene corredato da una qualunque foto in cui lei ...

The Best FIFA Men’s Player 2018 : le nomination - tutti i candidati per il premio di Giocatore dell’anno. Cristiano Ronaldo si confermerà? : La FIFA ha comunicato la lista dei calciatori candidati per il The Best FIFA Men’s Player 2018, il premio riservato al miglior calciatore dell’anno e che viene assegnato dalla Federazione Internazionale. Il riconoscimento, esistente dal 2016 (cioè da quando venne scorporato dal Pallone d’Oro), è sempre stato vinto da Cristiano Ronaldo: il fresco acquisto della Juventus è ancora in nomination e cercherà di difendere il titolo ma ...

Calciomercato Milan – Badelj davanti ad un bivio : c’è l’offerta dello Zenit - ma il Giocatore aspetta i rossoneri : Badelj aspetta la decisione del Milan: il regista croato ha ricevuto un’offerta dallo Zenit San Pietroburgo ma attende la risposta dei rossoneri dopo il Tas Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema per l’attacco, mentre per il centrocampo torna di moda ...