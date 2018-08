Gerry Scotti | ' Se non sono finito in galera con le letterine sono stato bravo'

Max Giusti : "Fermo Boom per salvarlo - ora Chi ti conosce? per 'diventare' il Gerry Scotti di Nove" [VIDEO] : Si intitola Chi ti conosce? il nuovo game show di Nove condotto da Max Giusti. Si tratta del programma che andrà in onda da lunedì 27 agosto in access prime time: È un programma molto figo e divertente. Non pensavo fosse così bello; pensavo fosse molto difficile realizzarlo. È un debutto assoluto, è un un programma italiano, scritto tutto in Italia (a produrlo è NonPanic, Ndr).Chi ti conosce? prende il posto di Boom, il game show che dopo circa ...

Max Giusti a Blogo : "Fermo Boom per salvarlo - ora Chi ti conosce? per 'diventare' il Gerry Scotti di Nove" (VIDEO) : Si intitola Chi ti conosce? il nuovo game show di Nove condotto da Max Giusti. Si tratta del programma che andrà in onda da lunedì 27 agosto in access prime time: È un programma molto figo e divertente. Non pensavo fosse così bello; pensavo fosse molto difficile realizzarlo. È un debutto assoluto, è un un programma italiano, scritto tutto in Italia (a produrlo è NoPanic, Ndr).prosegui la letturaMax Giusti a Blogo: "Fermo Boom per salvarlo, ...

Gerry Scotti : 'In TV nessuna donna ha mai fatto la lasciva con me' : Ed è forse per questo che nel mondo Mediaset lo 'zio' Gerry è considerato una vera garanzia di affidabilità professionale. Consigliato Gerry Scotti: 'Non mi vedrete in TV, farò il produttore'

Gerry Scotti - il retroscena sulle letterine : "La mia sessualità ha resistito a tutto" : Il conduttore è stato per anni circondato da belle donne, soprattutto quando era al timone di Passaparola

“Se non sono finito in galera…”. Gerry Scotti - la scottante rivelazione sulle letterine di ‘Passaparola’ : Dici Gerry Scotti e pensi subito ai quiz-game show della fascia pomeridiana di Canale 5. È tutta la vita, infatti, che la fascia oraria delle 18 in casa Biscione è quasi esclusiva proprietà di Gerry. E anche il prossimo anno il conduttore televisivo sarà impegnato su Canale 5 con una serie di programmi pronti a conquistare lo scettro dello share: “Inizio con una notizia: tornerò in onda domenica 9 settembre con ‘Caduta libera’. ...

Gerry Scotti e il sesso - la più clamorosa delle rivelazioni : 'Con le letterine di Passaparola...' : 'Sono fortunato: la mia sessualità e carnalità hanno resistito a tutto'. Gerry Scotti , in una lunga intervista al Corriere della Sera , affronta l'argomento tabù del sesso nel mondo della tv. Lui, 30 ...

Gerry Scotti : "Se non sono finito in una galera con le letterine sono stato bravo" : Gerry Scotti si confessa in un'intervista al Corriere . Il conduttore di Caduta Libera si racconta e parla anche del suo passato e di fatto ripercorre la sua carriera ricordando anche i tempi di '...

Gerry Scotti : "Se non sono finito in una galera con le letterine sono stato bravo" : Gerry Scotti si confessa in un'intervista al Corriere. Il conduttore di Caduta Libera si racconta e parla anche del suo passato e di fatto ripercorre la sua carriera ricordando anche i tempi di "Passaparola", il quiz game di primi anni 2000 che ha segnato una stagione di successo per Scotti e Canale Cinque. Ma non parla del programma, ma del suo rapporto professionale con le ragazze che lo hanno accompagnato sul piccolo schermo: "sono fortunato: ...

Gerry Scotti : "Se non sono finito in galera con le 'letterine' sono stato bravo - ma nessuna ci ha provato con me" : "sono fortunato: la mia sessualità e carnalità hanno resistito a tutto. Se non sono finito in galera con le letterine sono stato bravo. Non so se dipende dalla mia rettitudine morale o se sono percepito come uomo tutto d'un pezzo. In 35 anni, nessuna ragazza ha fatto la lasciva con me. E comunque ho sempre voluto al mio fianco compagne di lavoro già realizzate che non avevano bisogno di me". In un'intervista rilasciata al ...

Gerry Scotti si racconta : "In 35 anni - nessuna valletta mi ha mai sedotto" : Conduttore popolare, professionista stacanovista. Gerry Scotti prepara il suo ritorno in tv. Presto tornerà sia nei panni di giudice a Tu si que vales, sia come mattatore affermato di Caduta libera su canale5. In questo periodo si gode le meritate vacanze insieme alla sua compagna Gabriella Perino, con la quale sta insieme dal 2004.Scotti ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui parla della sua sfera privata, a partire ...

Gerry SCOTTI/ Amore e vita privata con la compagna Gabriella : "I chili in più non sono un problema" : GERRY SCOTTI si racconta in un'intervista a Liberi Tutti. Dall'Amore per Gabriella alla nascita di Edoardo, sono tanti i momenti memorabili della sua carriera.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Gerry Scotti commenta l’addio di Mara Venier e l’arrivo di Iva Zanicchi : Mara Venier a Domenica In: l’in bocca al lupo di Gerry Scotti Ultimi giorni di vacanza per Gerry Scotti prima di iniziare un’altra intensa stagione televisiva. Il conduttore, dopo una vacanza in Sicilia, sta partendo per un’avventura in moto assieme alla compagna Gabriella Perino e a un gruppo di amici, come ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato anche di lavoro e di ...

Buon compleanno Gerry Scotti - Charlize Theron - Ciro Ferrara… : Buon compleanno Gerry Scotti, Charlize Theron, Ciro Ferrara… …Sergio Fantoni, Eddie Firmani, Giorgetto Giugiaro, Michele Massimo Tarantini, Caetano Veloso, Ferruccio Fazio, Donatella Scarnati, Renzo Tondo, Maurizio Landini, Gianluigi Paragone, Riccardo Magi, Marco Melandri, Davide Tripiedi, Riccardo Malagoli, Eugenio Lamanna, Eva Mazzocchi, Alessandro Preti, Greta Zuccheri Montanari… Oggi 7 agosto compiono gli anni: Fiorenza Renda, scrittrice, ...

Caduta Libera 2018-2019 - quando inizia : svelata la data del ritorno di Gerry Scotti : Caduta Libera ci sarà anche nella prossima stagione TV, ma quando inizia? Per chi è già in crisi d’astinenza ecco svelata la data del ritorno sul piccolo schermo di Gerry Scotti. L’appassionante game show fatto di botole e domande impossibili tornerà molto presto in tv. Terminate le vacanze, infatti, il faccione del noto conduttore, più sorridete che mai, accoglierà nuovamente i telespettatori di Canale 5 e li traghetterà ...