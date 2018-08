Germania | Economia rimane su un sentiero sicuro

Germania tra incertezza e boom L'economia vola e crescono i salari Ma incombe l'incognita Baviera : Che aria si respira nei mercati finanziari in queste settimane? «I mercati stanno focalizzando l'attenzione su un paio di temi: la politica commerciale degli Stati Uniti e l'instabilità politica del ...

Germania : a luglio si rafforza la crescita dell'economia - stima flash IHS Markit - : In Germania Markit Economics ha comunicato che il dato preliminare relativo all'Indice IHS PMI manifatturiero di luglio si è attestato a 57,3 punti superiore alla lettura precedente pari a 55,9 punti, ...

Germania : economia in accelerazione - indicatori positivi : Accelera nel secondo trimestre l ' economia tedesca secondo quanto reso noto dal ministero tedesco dell' economia . L' economia ha accelerato a maggio e nel complesso, gli indicatori indicano una ripresa rispetto al primo trimestre anche se le politiche commerciali internazionali rimangono un rischio. Ma ...

Tajani : con chiusura frontiere Austria- Germania danni a economia : ... anzi rischieremmo di avere immigrati che vengono dal Sud e anche dal Nord in più i danni che si creerebbero all' economia , pensate cosa significherebbe la chiusura del Brennero, ci sarebbero ...

Germania : a giugno l'economia a giugno cresce - ma a un ritmo lento - stima flash IHS Markit - : In Germania Markit Economics ha comunicato che il dato preliminare relativo all'Indice IHS PMI manifatturiero di giugno si è attestato a 55,9 punti inferiore alla lettura precedente pari a 56,9 punti ,...

Ifo : PIL Germania in calo - economia peggio del previsto nel 2018 : Le nuvole scure di tempesta si stanno attualmente addensando sull'economia tedesca'. Così Timo Wollmershaeuser , head of business cycle analysis and forecasts dell'Ifo. Ricevi aggiornamenti su ...