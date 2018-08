Germania - è ancora bufera su Ozil! Hoeness attacca : “lo fanno apparire forte - ma è scarso! Löw non l’ha nemmeno…” : Il presidente del Bayern Monaco, Ulrich Hoeness, ha criticato aspramente Mesut Ozil per il suo atteggiamento in campo dopo la brutta figura al Mondiale di Russia 2018 Dopo il Mondiale di Russia 2018, nel quale la Germania ha rimediato una figuraccia, con tanto di eliminazione ai gironi, sono stati in molti a puntare il dito contro Ozil. Il trequartista dell’Arsenal è stato criticato fortemente per il suo atteggiamento compassato in ...

Gundogan giocherà ancora con la Germania : In un mondo libero è anche giusto che un uomo faccia quel che gli suggerisce il cuore , ovviamente fino a quando non fa del male ad altri, . We are all still so disappointed. We had big plans, but we ...

F1 GP Germania - Prove Libere 2 : Red Bull ancora al top - questa volta con Verstappen : Cronaca Anche la sessione pomeridiana è caratterizzata da temperature molto alte: il termometro dell'asfalto supera i 55°C. Sainz con le medium è il primo a lasciare i box e a fermare il cronometro:...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Posso ancora migliorare sul giro secco - ma la macchina va bene” : Sebastian Vettel sorride nonostante i due quarti posti nelle prove libere del GP di Germania. Il tedesco è infatti soddisfatto della giornata e del feeling con la monoposto. “La macchina oggi è andata bene, è stato un venerdì normale“. Un weekend speciale per lui, che corre davanti al suo pubblico, in cui sarà importante il meteo. “Il caldo influirà molto ma non so domani come sarà il tempo, forse pioverà, mentre domenica sarà ...

Formula 1 - GP Germania. Raikkonen : 'Il mio distacco è notevole - ma ci sono ancora tanti GP' : Il distacco c'è dalle prime posizioni in classifica, ma Kimi Raikkonen non si dà per vinto e lotterà fino all'ultima curva di questo Mondiale. Il pilota finlandese della Ferrari ne ha parlato nel ...

Valentino Rossi - GP Germania 2018 : “Sono contento del podio. Manca ancora l’accelerazione - la Yamaha deve aiutarci” : “Ho fatto una grande gara e sono contento di essere riuscito ad arrivare sul podio“. Valentino Rossi è raggiante dopo il secondo posto nella gara del GP di Germania: “Il Sachsenring sulla carta era una pista ostica ma io non ho fatto nessun errore“, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport MotoGP. “Ero sempre nella posizione giusta e ho fatto le cose giuste“. Un podio frutto dello studio, perché Rossi ha rivelato ...

Maverick Viñales - GP Germania 2018 : ” Sono contento di come ho guidato oggi - anche se siamo ancora lontani dalle Ducati” : Lo spagnolo Maverick Viñales ha chiuso sul terzo gradino del podio il GP di Germania, nona tappa della stagione 2018 del Motomondiale. Il pilota della Yamaha è stato protagonista di una grande rimonta nella seconda parte della gara, nella quale è riuscito a salire dall’ottava piazza sino alla terza posizione, raggiunta grazie al sorpasso su Petrucci al penultimo giro. La prestazione di Viñales in gara lascia intravedere dei progressi della ...

MotoGp Germania : Marquez ancora re - Rossi secondo : SACHSENRING - Marc Marquez, e chi se no? Numeri da capogiro per lo spagnolo nel Gp di Germania: l Sachsenring è un feudo del re del Motomondiale, che qui vince ininterrottamente dal 2010: un successo ...

Migranti - le navi ancora in attesa in rada. Anche la Germania accoglierà 50 persone : Anche la Germania dice sì alla richiesta del governo di accogliere i Migranti che erano diretti in Italia: 50 persone, come Francia e Malta. Le navi sono ancora in attesa al largo di Pozzallo, in ...

Migranti - ancora ferme al largo di Pozzallo le due navi di Finanza e Frontex. La Germania ne prenderà 50 : La Protector e il pattugliatore Monte Sperone, che sabato hanno soccorso un barcone con 450 Migranti vicino all’isola di Linosa, sono in attesa che sia ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco

Germania - i marchi tedeschi non 'scadono' : ancora usati per pagamenti - : Anche se è stato sostituito dall'euro, il marco tedesco non è scomparso dai cuori e dai portafogli tedeschi. In Germania, come in altri Paesi europei, la vecchia valuta non conosce "scadenze"

MotoGp Germania - Libere3 : ancora Iannone! Rossi è 4° : SACHSENRING - Le Libere 3 parlano italiano. Andrea Iannone vola e si prende il miglior tempo con Suzuki. Poi ecco Petrucci, a 99 millesimi, seguito da Crutchlow. Bene anche Rossi che recupera dopo la ...

LIVE Moto2 - GP Germania 2018 in DIRETTA : tra poco in pista per la FP3 - regnerà ancora l’equilibrio? : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Germania per quanto riguarda la Moto2. Sul tracciato del Sachsenring sarà grande battaglia sul filo dei millesimi in vista delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza in vista della gara di domani. Dopo quanto visto ieri regna l’equilibrio più totale sulla pista tedesca, con il miglior tempo fissato da Xavi Vierge, ma con i primi 10 racchiusi in appena due ...

Amica Europa : la Germania blocca la tranche di finanziamenti UE alla Grecia perchè questa non ha ancora aumentato l'IVA : Comunque salta all'occhio la 'Solidarietà' europea, la 'Fratellanza' fra paesi: la Germania blocca un esborso necessario per l'economia greca, anche se in realtà si tratta di una pietra al collo di ...