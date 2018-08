Gerardo Greco | “Viva l’Italia” Il nuovo direttore di Rete4 | “La7? Populista!” e sul TG

Gerardo Greco : "A Mediaset contro Mentana - basta piazzate in tv" : Gerardo Greco risponde alle domande di Pietro Senaldi in un'intervista su Libero, facendo il punto sul passaggio di azienda, da Rai a Mediaset, e sulla nuova impresa da direttore del Tg4. Dopo 25 anni di lavoro per la televisione di Stato, dodici dei quali passati in America come corrispondente, il giornalista romano sbarca sulla quarta rete del Biscione per rivestire i panni di conduttore, indossati l'ultima volta nello studio di Agorà, ...

Gerardo Greco arriva a Stasera Italia - in attesa di Barbara Palombelli : Gerardo Greco L’attualità chiama e la nuova Retequattro risponde, in anticipo rispetto ai piani annunciati. Il canale generalista Mediaset che da settembre rinnoverà il taglio editoriale delle prime serate ha già modificato il suo palinsesto, seguendo in questi giorni i drammatici sviluppi della cronaca Italiana. Stasera, in diretta alle ore 21.25, nuovo appuntamento del Tg4 con “Speciale Genova” condotto da Gerardo Greco in collegamento dal ...

Gerardo Greco si allarga : dal live al porto di Genova all'anticipo di Stasera Italia : La marcia di Gerardo Greco al Tg4 ha avuto un'inattesa - e drammatica - accelerazione con il disastro di Genova e si è tradotta, come visto, in una moltiplicazione di edizioni straordinarie e di speciali che non si vedevano dai tempi di Emilio Fede. Il massiccio impegno del Tg4 nella copertura del crollo del Ponte Morandi a Genova si è 'formalmente' concluso ieri sera, sabato 18 agosto, con uno speciale allestito in diretta dal porto ...

«Speciale Genova» sulla "nuova" Rete 4 con Gerardo Greco - : ... seguendo in questi giorni i drammatici sviluppi della cronaca italiana. E sabato 18 agosto , in diretta alle ore 21.25 , propone un nuovo appuntamento del Tg4 con " Speciale Genova " condotto da ...

Torre del Greco - funerali in diretta su Fb per Matteo Bertonati - Antonio Stanzione - Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito Il cardinale Sepe : «Morti per mano dell'uomo» : NAPOLI -«Non si può, non si deve morire per negligenza, per incuria, per irresponsabilità, per superficialità, per burocratismo, per inedia, perché questa è...

Gerardo Greco : "Rete 4 sfida Rai3 e La7 - ma io ho paura di Don Matteo su Rai1" : Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Gerardo Greco ha spiegato così la sua missione da neo direttore del Tg4:L'idea è di tornare al racconto, facendone una rete narrativa. Raccontare la politica attraverso la società, e non più attraverso le piazze. È quello che un tempo faceva la Rai, prima di cedere questo spazio a La7.prosegui la letturaGerardo Greco: "Rete 4 sfida Rai3 e La7, ma io ho paura di Don Matteo su Rai1" pubblicato su ...

Rete 4 : W L'Italia e Quarta Repubblica i nuovi programmi di Gerardo Greco e Nicola Porro : Rete 4 è pronta a cambiare muta. Sarà settembre il mese della rivoluzione, grafica e tematica: con l'arrivo dell'abito fresco, si rinnovano infatti anche i contenuti, con la messa in onda di quattro nuove produzioni interne già dalla prima metà del prossimo mese.Tra le novità, i due programmi che occuperanno lo spazio della prima serata del lunedì e del giovedì, prima destinati alla trasmissione di Quinta Colonna di Paolo del ...