Geoscienze News | gli esperti INGV fanno il punto sugli ultimi terremoti avvenuti in

Al via Geoscienze News - tg web di Ingv e Ansa : Prende il via Geoscienze News, il TG web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), realizzato in collaborazione con il canale Scienza&Tecnica dell’Ansa. Al centro di Geoscienze News, le notizie più interessanti dalle scienze della Terra, raccontate, due volte al mese in 3 minuti, in modo semplice e puntuale da esperti dell’Ingv. La prima parte del Tg web è dedicata al bollettino sismico nazionale ed ...