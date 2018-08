Genova | Toti sarà il commissario per l' emergenza ponte Morandi

Crollo Genova - Toti : in 2 mesi nuove case a tutti gli sfollati : Genova , 20 ago., askanews, - 'Credo che non sia mai successo che in due mesi tutti saranno con un tetto sulla testa che volendo potrebbe essere definitivo'. Lo ha detto il governatore della Liguria, ...

Crollo Genova - Conte chiama Toti mentre consegna case a sfollati : Genova, 20 ago., askanews, - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha ricevuto una telefonata dal premier Giuseppe Conte durante la consegna dei primi cinque alloggi ai cittadini sfollati dalle ...

Prime case agli sfollati di Genova - Toti : altre 40 in 20 giorni : Roma, 20 ago., askanews, - 'Oggi le Prime 16 persone avranno un tetto, nel senso che gli consegniamo la casa, che è stato verificato sia adeguata alle loro esigenze familiari, quindi nucleo familiare, ...

Genova - MORANDI : ALLARME CORROSIONE NEL 1979/ Ultime notizie - crollo ponte : Toti "case entro 8 settimane" : crollo ponte GENOVA: MORANDI nel '79, "ALLARME CORROSIONE'. Ultime notizie, Toti 'case a tutti entro 8 settimane'. Fondi e promesse del Governo.

Crollo Genova - Toti : entro 8 settimane casa per tutti sfollati : Roma, 19 ago., askanews, - 'A meno di una settimana dal tragico Crollo del ponte Morandi domani consegneremo le prime case per le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Stiamo ...

Crollo Genova - Toti : Autostrade? Positivo ciò che aiuta a ripartire : Roma, 19 ago., askanews, - Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, considera Positivo 'tutto quello che puo' aiutare Genova e la Liguria a ripartire'. Ritiene anche lei come Luigi Di Maio ...

Crollo ponte Genova - Toti : “In 4-5 settimane l’emergenza abitativa di tutte le famiglie sfollate sarà risolta” : “Domani consegneremo, insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, i primi 15 appartamenti agli sfollati del Crollo del ponte Morandi. Si tratta di alloggi di proprietà della Regione e del Comune. Con lo stanziamento fatto ieri dal governo con il Cdm straordinario ne verrano ristrutturati altri 150 subito: i lavori inizieranno già in settimana e le case saranno nella disponibilità dei cittadini entro la fine di settembre”, spiega ...

Crollo Ponte Genova - Toti : “Dal Governo 28.5 milioni per l’emergenza” : Il Cdm straordinario convocato in Prefettura a Genova ha deliberato di stanziare 28,5 mln per far fronte alle emergenze causate dal Crollo del Ponte Morandi. Importo che si aggiunge ai 5 mln già stanziati subito dopo la tragedia. “Il Governo ha sostanzialmente riconosciuto i conteggi che abbiamo fatto con la Protezione Civile che ammontano a circa 28,5 mln di euro che si aggiungono ai 5 mln già stanziati precedentemente che ci ...

Crollo ponte Genova : dal Cdm decisi i contributi. Toti : altri 28 - 5 mln per Genova : "decisi i contributi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini lasciando la riunione di ministri in corso in Prefettura a Genova per il Crollo di ponte Morandi a chi gli chiedeva cosa ...

Cdm : altri 28 - 5 milioni per Genova Toti : «Fondi per trasporti e alloggi» : Il Cdm riunito a Genova ha deciso i contributi d'emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi. 'Decisi i contributi', ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini lasciando la riunione di ministri ...

Crollo Genova - Toti : da governo altri 28 - 5 mln per emergenza : Roma, 18 ago., askanews, - Genova, 18 ago., askanews, - Il Cdm straordinario convocato in Prefettura a Genova ha deliberato di stanziare 28,5 mln per far fronte alle emergenze causate dal Crollo del ...

