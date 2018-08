Genova | Salvini | “Studiamo la nazionalizzazione di Autostrade” E sul Pd | “Hanno

Genova - Autostrade : Salvini “votai salva-Benetton - ma Pd zitto”/ Revoca concessione : “ok a nazionalizzare” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso Revoca concessioni Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:25:00 GMT)

Crollo Genova - Salvini : revoca a Autostrade non durerà 15 giorni : Roma, 20 ago., askanews, - 'Per i privati fu un investimento fantastico, non so quanto lo sia stato per italiani'. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier, ministro dell'interno e segretario della ...

Scontro Salvini-Frankie Hi-Nrg per selfie ai funerali Genova/ Carezza alla donna di colore che ‘inguaia’ il Pd : Matteo Salvini in occasione dei drammatici funerali di Stato, è stato ripreso mentre posava per un selfie. Il rapper Frankie Hi-Nrg mc l'ha pesantemente criticato.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:20:00 GMT)

VIDEO – Genova Funerali di Stato - Salvini e Di Maio accolti con ovazione - il popolo vuole giustizia : Grosso applauso per Salvini e Di Maio al loro arriva alla fiera di Genova per i Funerali di Stato. Una folla immensa ai Funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una ...

Criticatissimo il selfie di Salvini ai funerali di Genova : la risposta del ministro : Il selfie di Matteo Salvini ai funerali di Genova è verità, e non corrisponde ad una bufala, come alcuni hanno pensato. Il ministro dell'Interno si è presentato alla Fiera del capoluogo ligure insieme ad alcuni altri rappresentati del governo, tra cui lo stesso Di Maio. All'uscita dal padiglione B al termine dei funerali, il vicepresidente del Consiglio è stato accolto tra applausi e strette di mano. Una ragazza gli si avvicina e gli chiede di ...

Crollo ponte Genova - Matteo Salvini : “Nessun fondo dallo Stato - i danni dovrà risarcirli Autostrade” : In un'intervista rilasciata ad Huffington Post, il ministro Matteo Salvini ha dichiarato che il governo non stanzierà fondi per il Crollo del ponte Morandi a Genova perché il risarcimento dovrà essere completamente a carico di Autostrade: "È doveroso a prescindere che Autostrade risarcisca tutti: i feriti, gli sfollati, i parenti delle vittime, la città e cos' via, senza dimenticare - ovviamente - la ricostruzione. Penso che le loro casse siano ...

Genova applaude i pompieri. Salvini : "Ne assumiamo altri 1.500" : Il video fa venire i brividi. I pompieri, i soccorritori, gli eroi che hanno tirato fuori dalle macerie del ponte di Genova i vivi e, purtroppo, i corpi dei tanti (troppi) morti. A loro i genovesi che si trovavano nella chiesa dove si sono svolti i funerali di Stato per le vittime del viadotto Morandi hanno riservato un lungo e caloroso applauso. Un ringraziamento sentito, che non è sfuggito a chi si trovava lì.Matteo Salvini, sulla sua pagina ...