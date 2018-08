Genova | rsa dirigenti Autostrade | nessun freno a spese sicurezza

Crollo Genova - Atlantia a picco in Borsa su minimi ultimi 4 anni : Milano, 20 ago., askanews, - Un'altra giornata da dimenticare in Borsa per Atlantia, la holding cui fa capo Autostrade per l'Italia. Le azioni, che venerdì avevano tentato un recupero dopo le pesanti ...

Crollo Genova - Atlantia a picco in Borsa su minimi ultimi 4 anni : Milano, 20 ago., askanews, - Un'altra giornata da dimenticare in Borsa per Atlantia, la holding cui fa capo Autostrade per l'Italia. Le azioni, che venerdì avevano tentato un recupero dopo le pesanti ...

Atlantia paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova : il titolo non fa prezzo in Borsa - cede il 9% teorico : Atlantia, la società che controlla Autostrade per l'Italia, paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova: il titolo non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, dove cede il 9% teorico in asta di pre-apertura.Il titolo, posto sotto osservazione da parte della Consob per i diversi scostamenti delle ultime sedute, sconta la decisione del governo di proseguire con la revoca della concessione autostradale dopo il crollo del ...

Crollo ponte Genova : corsa contro il tempo per rimuovere le macerie - Polcevera osservato speciale : A seguito della conclusione delle ricerche di vittime e dispersi del Crollo del ponte a Genova, ora si procederà più velocemente la rimozione dei materiali che si trovano nel torrente del Polcevera che, con l’arrivo delle piogge, potrebbero creare una sorta di “diga”: per la rimozione dei detriti è stato previsto al momento “un periodo massimo di 15 giorni. Il Polcevera ha un tempo di portata minore del Bisagno e in 20 ...

Genova : un orsacchiotto per ricordarci la vita : Le colpe sono suddivise in eguale misura: all'uomo interessava che ci fosse, non importa come, alla classe politica, alla classe dirigente, e a quella imprenditoriale interessava tollerare l'...

Genova - è psicosi da crollo. "Ansia e terrore nell'attraversare altri viadotti" : Gli specialisti: dopo la tragedia del 14 agosto si diffonde la paura irrazionale di attraversare spazi sopraelevati, una fobia risvegliata dal tam tam mediatico e dalle immagini del disastro

Crollo di Genova - i vigili : "Lacrime per la bimba con l'orsacchiotto" : La tragedia di Genova è una ferita che sanguina. I soccorritori e i vigili del fuoco scavano giorno e notte. Se serve usano anche le mani. Le immagini che si presentano davanti ai loro occhi sono drammatiche. In alcuni casi indescrivibili. Famiglie schiacciate dai calcinacci, macchine ridotte a modellini, tir disintegrati e un orsacchiotto. Un orsacchiotto di peluche. Il caporeparto degli Usar, gli specialisti nelle ricerche di persone in caso ...

Crollo viadotto Genova - psicologo : “Trauma di massa - ansia e terrore nell’attraversare altri ponti” : “Penso che chiunque sia stato colpito dalla tragedia del 14 agosto ma anche molti dei miei pazienti manifesteranno ansia e terrore nel dover attraversare altri ponti autostradali, soprattutto se costruiti più di mezzo secolo fa e non adeguatamente controllati e regolarizzati. Dobbiamo tutti affrontare questo trauma di massa, a partire dalle nostre famiglie, parlandone con i gruppi delle persone che rappresentano i nostri affetti oltre ad ...

Genova - il papà di Giovanni Battiloro : 'No ai funerali di Stato - sono una farsa' : Napoli-Genova. Anzi, Torre del Greco-Genova: il viaggio più antico. Il percorso del lavoro, del benessere. Per migliaia di marittimi lo scalo ligure è da sempre il porto dell'imbarco, degli attracchi ...

Crollo del ponte di Genova - Atlantia : «Concessione? A noi valore residuo». Il titolo cola a picco in Borsa : -22% : Seduta difficilissima a Piazza Affari per il titolo di Atlantia, la holding che controlla di Autostrade per l'Italia . Che inizialmente non era riuscita a fare prezzo a causa della pressione ...

Ponte Genova - Atlantia : "Revoca? Impatto su bond e azionisti" | Il titolo crolla in Borsa e chiude a -22% : bruciati 4 mld : L'azienda risponde all'annuncio di revoca della concessione da parte del governo: "Faremo di tutto per arrivare a verità". Di Maio tira dritto attaccando direttamente i Benetton: "Fatta leggina di notte". Renzi: "Al Pd mai un euro da loro"

Crollo ponte Morandi - chi sono le vittime di Genova/ Funerali di Stato sabato - dispersa una terza famiglia : Chi sono le vittime del ponte Morandi crollato a Genova: lista nomi e le storie drammatiche. famiglia Robbiano sterminata sul viadotto: 39 morti, sabato i Funerali di Stato(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Crollo Genova - Zaia : cordoglio per scomparsa camionista di Vicenza : Venezia, 16 ago., askanews, - 'Si ha notizia che nella drammatica contabilità delle persone scomparse nell'immane tragedia di Genova, viene confermato il nome di una vittima veneta. Si tratta di un ...

Crollo ponte Genova - Alessandro muore tornando dalla vacanza : ancora dispersa sua moglie Giovanna : Alessandro Robotti, 50 anni di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, è tra le vittime accertate del Crollo del ponte Morandi di Genova. Tornava da una vacanza al mare a Varigotti insieme alla moglie Giovanna, che attualmente risulta ancora dispersa. "Ora potrai vedere le tue amate stelle da vicino".Continua a leggere