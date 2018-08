Genova | Renzi all' attacco | Lega votò decreto pro Autostrade e prese i soldi | Conte

Genova - Renzi : "Il governo cerca capro espiatorio" : Dopo i fischi di Genova diretti ai rappresentanti del Partito Democratico, prosegue la disamina della situazione all"interno del gruppo, e stavolta a parlare è l"ex premier Matteo Renzi.In un"intervista rilasciata a "Repubblica" ha affrontato il tema in modo decisamente polemico, parlando di un "clima giacobino" contro il Pd, che tuttavia "rischia di ritorcersi contro i presunti rivoluzionari".Di fronte a tali attacchi ingiustificati, l"ex ...

Matteo Renzi : «Si riapra il Senato e Toninelli venga a riferire sulla Gronda. Genova attende risposte» : «Il Ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito. Lanciamo un ...

Renzi tuona contro il governo dopo il crollo del ponte a Genova : "Di Maio chieda al cdm chi prese soldi da Autostrade. Toninelli in Senato dica sì o no alla Gronda" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...

Genova - ponte Morandi : Matteo Renzi su Facebook scuote il Pd : 'Chi tace oggi...' : Un messaggio su Facebook per dare una scrollata al partito, travolto dalle accuse rivoltegli sopratutto da Luigi Di Maio e dal M5S relativamente al crollo del ponte Morandi a Genova. Per i legami tra ...

Crollo ponte Genova - Matteo Renzi contro M5S : “Ora basta bufale - vi porteremo tutti in tribunale” : "Sui social ci sono troppe FakeNews. Ci vorrebbe una commissione di inchiesta del Parlamento su questi temi. Ma ho come l'impressione che Salvini e Casaleggio abbiano molta paura che si indaghi su questi temi, chissà perché. Allora noi chiediamo a tutti di segnalare le FakeNews e la becera propaganda diffamante. Abbiamo creato un gruppo di avvocati: porteremo in Tribunale tutti, senza guardare in faccia nessuno", scrive Renzi attaccando Di Maio ...

AUTOSTRADE Genova : REVOCA CONCESSIONE COSTA 20 MILIARDI/ Crollo ponte - scontro Di Maio-Renzi su Benetton : REVOCA delle concessioni ad AUTOSTRADE per l'Italia dopo Crollo del ponte Morandi a GENOVA: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Revoca concessioni Autostrade - Di Maio “noi non pagati da Benetton”/ Ponte Genova - Renzi : “sei uno sciacallo!” : Revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia dopo crollo del Ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Genova - Di Maio : "Benetton ha pagato la campagna al Pd". Renzi : "Sciacallo bugiardo" : E' guerra tra il vicepremier Luigi Di Maio e l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Dopo il disastro di Genova e il coinvogimento di Autostrade per l'Italia, il capo del M5S accusa il Pd di ...

Genova - ponte Morandi : Di Maio attacca Renzi : 'Io non ho preso soldi dai Benetton per la campagna elettorale' : E' scontro a muso duro tra Movimento 5 Stelle e Pd dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Stamattina Luigi Di Maio , al pari di Matteo Salvini, si era si era duramente scagliato contro Atlantia , ...

Crollo ponte Genova - Di Maio : "leggina di notte per Benetton". Renzi : bugiardo o sciacallo - : L'ex segretario dem attacca su Facebook: "Il mio governo non ha preso soldi da Benetton o Autostrade". Intanto sulla revoca della concessione il leader M5s afferma: "Motivazioni valide per non pagare ...

Genova - Di Maio : «Noi primo governo che non ha preso soldi dai Benetton». Renzi : «Falso - sei uno sciacallo» : E poi: «Utilizzare una tragedia per attaccare gli avversari, mentendo, dà il senso della caratura morale e politica del Vicepresidente del Consiglio». Il vicepremier, poi, rincara: «Ora vedremo tutte ...

Genova : Di Maio attacca ancora - 'leggina di notte ad hoc per Benetton'. Renzi : bugiardo o sciacallo : Non si placa la polemica politica dopo la decisione del governo di revocare la concessione ad autostrade. Scelta ribadita questa mattina dal vicepremier Di Maio: "Confermo la revoca della concessione ...

Crollo ponte Genova - Matteo Renzi : “Mai preso soldi da Autostrade. Revocare la concessione? Può proporlo solo chi non conosce le carte” : Matteo Renzi attacca il governo M5S-Lega in relazione all'ipotesi di revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia paventata da Di Maio dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova: "Dire: 'Revochiamo la concessione' fa aumentare i Like e fa esultare chi non conosce le carte. Ma governare è più complicato che scrivere post su Facebook: se revochi la concessione paradossalmente fai un regalo ad Autostrade. Perché devi pagare un sacco di soldi ...