Genova | prime case agli sfollati del ponte Morandi Ultime notizie video | Bucci

Genova - consegnate le prime cinque case agli sfollati : tra loro anche un bimbo di tre mesi : Sono arrivate le prime cinque case per gli sfollati dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Vanno a cinque nuclei famigliari, per un totale di 21 persone, tra cui bambini piccoli, uno ha 3 mesi, e ...

Crollo ponte Genova : oggi la consegna delle prime case agli sfollati : Verranno consegnate oggi le prime case agli sfollati per il Crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto scorso, come annunciato ieri dal presidente della Liguria, Giovanni Toti, sulla propria pagina Facebook: “Stiamo lavorando giorno e notte per dare a tutti una sistemazione confortevole, entro il 20 settembre altre 40 case, grazie al contributo di Cassa Depositi e Prestiti. Entro settembre saranno ristrutturati altri 100 appartamenti. ...

Crollo dl ponte a Genova - dai parenti delle vittime partono le prime denunce : Le prime denunce arrivano nel giorno del lutto in cui l'intera Genova si ferma, trattiene il respiro, si commuove. Non si ferma però il lavoro della procura genovese che indaga sulle cause del Crollo ...

Crollo Ponte Genova : prime code automobilistiche allo svincolo A10 su viale Marsiglia : code da metà mattinata a Genova all’uscita dello svincolo dell’autostrada A10 su viale Marsiglia, uno degli snodi nevralgici del traffico cittadino verso il porto, l’aeroporto e le altre arterie stradali. Secondo gli automobilisti genovesi si tratterebbe delle prime conseguenze tangibili del Crollo del Ponte Morandi. Oggi è ‘soltanto’ un sabato e il timore che circola nei commenti dei genovesi e’ che possa ...

Ponte Genova - prime telefonate a polizia : Ma è caduto veramente? : Genova , askanews, - Ecco le prime telefonate dalla gente alla polizia di Stato appena crollato il Ponte Morandi di Genova. E l'incredulità di una donna che chiede all'agente: "Ma è crollato veramente ...

Genova - le prime telefonate al 112 : 'È caduto giù tutto - fate qualcosa' : 'È caduto il ponte sul Polcevera. fate qualcosa, è venuto giù tutto'. Questa è solo una delle drammatiche richieste di soccorso , da parte di alcuni cittadini che avevano assistito al crollo del Ponte ...

Prime misure per Genova - 5 milioni e stato d'emergenza per 12 mesi : stato d'emergenza per 12 mesi, primi 5 milioni di euro, avvio della procedura di revoca della concessione alla Società Autostrade. Queste le Prime misure varate dal Consiglio dei ministri che si è riunito in Prefettura a Genova - alla presenza del premier Giuseppe Conte, i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro Danilo Toninelli e con la presenza in collegamento telefonico degli altri ministri.In primo luogo, ha ...