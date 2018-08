Genova | il pg | «La giustizia ha i suoi tempi»|Il ruolo del carroponte|Speciale

VIDEO – Genova Funerali di Stato - Salvini e Di Maio accolti con ovazione - il popolo vuole giustizia : Grosso applauso per Salvini e Di Maio al loro arriva alla fiera di Genova per i Funerali di Stato. Una folla immensa ai Funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una ...

Funerali solenni a Genova - Bagnasco : la giustizia è doverosa. DIRETTA : Funerali solenni a Genova, Bagnasco: la giustizia è doverosa. DIRETTA Lutto nazionale, la città si ferma per le esequie di 19 vittime: molte famiglie hanno scelto la cerimonia privata. Recuperata sotto le macerie la macchina sulla quale viaggiavano mamma, papà e figlia di 9 anni. I morti sono 41, si cerca ancora un disperso. FOTO ...

Funerali di Stato - Bagnasco : «Genova non si arrende - giustizia doverosa» Diretta : Alla Fiera di Genova anche i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati e il presidente del Consiglio Conte

Funerali di Stato a Genova - applausi per vigili del fuoco e governo. Bagnasco : «Giustizia doverosa» : Le esequie di 19 vittime del crollo del ponte Morandi davanti a Mattarella e alle più alte cariche dello Stato. applausi anche per Salvini e Di Maio

Conte dice che su Genova «non possiamo attendere i tempi della giustizia penale» : Parlando del ritiro delle concessioni autostradali, ha spiegato che il suo governo non intende aspettare le indagini della magistratura The post Conte dice che su Genova «non possiamo attendere i tempi della giustizia penale» appeared first on Il Post.

Genova - 39 vittime. 664 sfollati e case a rischio. Conte : non aspetteremo i tempi della giustizia - via concessione ad Autostrade : Secondo i dati forniti dalla prefettura, i morti finora accertati sono 39, di cui 2 non ancora identificati. Riunione straordinaria del Consiglio dei ministri che ha varato un decreto con le prime misure: stato d’emergenza per 12 mesi e subito 5 milioni. Annunciata la nomina di un commissario ad hoc. ...

Genova - 39 vittime. Centinaia di sfollati e case a rischio. Conte : non aspetteremo i tempi della giustizia - via concessione ad Autostrade : Si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime del disastro di Genova, dove ieri mattina è crollato un vasto tratto del ponte Morandi, un viadotto dell’autostrada A10 che attraversa la città. Secondo i dati forniti dalla prefettura, i morti finora accertati sono 39, di cui cinque non ancora identificati. Il governo Conte intanto ha varato un decreto per risolvere l’emergenza e ha annunciato la nomina di un commissario ...

Crollo ponte Genova - il premier Conte : "Revocheremo concessione Autostrade - non possiamo aspettare la Giustizia" : Il governo stanzia cinque milioni di euro per la rimozione delle macerie dopo la tragedia del ponte Morandi. Annunciato anche lo stato d'emergenza per 12 mesi

G8 Genova - Gabrielli a palazzo Giustizia : ANSA, - Genova, 6 LUG - "Purtroppo le vicende del G8 hanno segnato profondamente la mia amministrazione e in alcuni frangenti anche i rapporti con il palazzo di Giustizia di Genova. Su quella pagina ...

A Genova l'ultimo saluto a Jefferson - la madre chiede giustizia : A Staglieno i funerali del giovane morto in seguito all'intervento della polizia, il fratello: "Era una brava persona"

Ventenne ucciso a Genova da un poliziotto - la madre : «Ammazzato come un cane - voglio giustizia». Almeno 5 i colpi sparati : Jefferson Tomalà, il ragazzo di 21 anni ucciso domenica in casa a Genova da un agente è stato colpito con Almeno cinque colpi di pistola all'altezza del torace in punti vitali....