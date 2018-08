Genova - il momento del crollo del ponte Morandi in un nuovo video : Genova, il momento del crollo del ponte Morandi in un nuovo video Le immagini acquisite dalla Guardia di Finanza provengono dalle telecamere di un centro di raccolta rifiuti e mostrano i momenti in cui il viadotto ha ceduto. Dopo gli scricchiolii uditi nella zona del moncone, la Procura si dice pronta ad autorizzare ...

Il crollo del ponte Morandi di Genova - il nuovo video del momento in cui viene giù tutto : Si tratta di uno dei video acquisiti dalla Guardia di Finanza delle telecamere fisse del centro di raccolta rifiuti,

Angelo Bagnasco : "È crollato il Ponte - non Genova. Stiamo uniti - è il momento della pacificazione" : "Dobbiamo stringerci gli uni con gli altri e rinnovare la fiducia, altrimenti diventa tutto veleno, ombre, tenebre, contrapposizione, lotta. Non smettere di guardare in alto, anche se in certi momenti è difficile e ricordare che il Ponte è crollato, ma Genova non è crollata".A parlare ai microfoni di Sky Tg24 è il cardinale Angelo Bagnasco, a cui spettera di officiare i funerali di Stato per le vittime del crollo del ...

Genova - ponte Morandi : black out nelle videoregistrazioni nel momento del crollo : “Ci sono stati dei problemi nelle videoregistrazioni della società Autostrade. Non posso dire che ci siano materiali di grande rilevanza o utilità. Il maltempo incideva sulla cattiva qualità delle immagini. La mancanza delle immagini vera e propria o l’interruzione delle immagini è dovuta, a quanto è dato di capire, a sconnessioni sulla rete dovuta al fenomeno sismico, al crollo insomma. In poche parole, un black out“: lo ha ...

“Non è il momento”. Genova - Salvini gela Di Maio : “Stiamo lavorando con gli avvocati e di sicuro va rivisto tutto il sistema delle concessioni, c’è chi ha fatto soldi a palate e mentre registra a bilancio miliardi di utile rivede al ribasso le cifre per la sicurezza. Ma non è questo il momento di parlare di rescissioni di convezioni o di contratti, faremo il punto nel governo la settimana prossima, prima vediamo cosa succede”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier, ...

Disastro Genova - Salvini : 'Non è il momento di parlare di revoca delle convenzioni' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. ore 12.25 Il Governo valuta la concessione della A10 ad Anas. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, dopo la revoca ...

Crollo Genova - Procura : al momento non ci sono indagati : Genova, 16 ago., askanews, - 'Al momento le ipotesi di reato sono tutte a carico di ignoti perché bisogna individuare prima le possibili cause'. Lo ha detto il Procuratore capo di Genova, Francesco ...

“Per quello che è successo so già che non pagherà nessuno”. Crollo Genova - il momento di accuse e polemiche : “Senza parole”. Inizia così il post sui social di Luca Bizzarri dopo il Crollo del Ponte Morandi, il viadotto dell’autostrada A10. Un post commosso per la sua città così duramente ferita. “Per Genova una tragedia immane – scrive il comico e conduttore genovese -. Sarà davvero difficile, per la città, riprendersi da questo disastro. Ci aspettano lacrime e, dopo le lacrime, tempi duri e difficili. Servirà la buona ...

Crollo ponte Genova : al momento nessun episodio di sciacallaggio : “Da ieri sera e durante tutta la notte sono stati predisposti servizi di vigilanza dinamica per prevenire episodi di sciacallaggio nelle case evacuate che per fortuna non ci sono stati”: lo ha dichiarato all’Adnkronos il dirigente dell’ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura di Genova Alessandra Bucci in riferimento alle misure adottate per prevenire episodi di sciacallaggio a seguito del Crollo del ...

Genova - il crollo del ponte dell'autostrada I morti sono 35 : «Destinati ad aumentare» In quel momento passavano 30 auto e 3 tir Il VIDEO : Uggè, come si legge in una nota, in seguito all'ennesima tragedia legata al crollo di un cavalcavia rivolge alla politica le stesse domande poste un anno fa in seguito ai crolli ad Annone Brianza , ...

Genova - il momento del crollo del ponte Morandi. Le urla delle persone : “Oddio” : È crollato il ponte Morandi, a Genova, sulla A10. In un video pubblicato su Twitter da Davide Tranchida, si vede il momento in cui crolla una parte del cavalcavia (una parte si è già staccata). L'articolo Genova, il momento del crollo del ponte Morandi. Le urla delle persone: “Oddio” proviene da Il Fatto Quotidiano.