Genova | il Comune attiva mail per mettere a disposizione case per gli sfollati

Crollo Genova - Comune chiede a genovesi case libere per sfollati : Genova , 20 ago., askanews, - Il Comune di Genova ha attivato una casella mail per raccogliere le disponibilità da parte dei cittadini genovesi ad offrire una casa alle persone costrette a lasciare la ...

Crollo Genova - bandiere a mezz'asta in Comune. Questa sera due eventi all'insegna della beneficenza : All'evento, organizzato da Lucia Ciminelli , oltre a personaggi del mondo dello spettacolo e ad artisti emergenti, sono attesi numerosi atleti: Alex Zanardi , pilota automobilistico e maglia azzurra ...

Crollo Genova - domani bandiere a mezz'asta su edifici Comune Milano : Roma, 17 ago., askanews, - Le bandiere nazionale, europea e civica saranno esposte a mezz'asta in tutti gli edifici del Comune di Milano nella giornata di domani, sabato 18 agosto, in occasione delle ...

Crollo Genova - Comune : via libera a transito su corsie gialle : Genova, 16 ago., askanews, - 'A seguito dello stato emergenziale causato dal Crollo del ponte Morandi, il comando di polizia locale del Comune di Genova comunica che sino alle 24 di domenica 19 agosto ...

A Tel Aviv il Comune illuminato col tricolore : “I nostri pensieri e le preghiere per Genova” : «I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno agli italiani e a tutti coloro che sono stati colpiti dalla terribile tragedia a Genova» Con un tweet il Comune di Tel Aviv accompagna e condivide la foto della facciata del municipio nella centralissima piazza Rabin illuminata con il tricolore italiano in segno di solidarietà dopo il crollo del ponte ...

Crollo ponte Genova : il Comune proclama due giorni di lutto : A seguito del Crollo del ponte Morandi, il Comune di Genova, in segno di cordoglio, solidarietà e vicinanza dell’intera comunità genovese ai parenti delle vittime, ha proclamato per mercoledì 15 e giovedì 16 agosto due giornate di lutto cittadino. La bandiera del Comune, quella della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea saranno esposte a mezz’asta, o abbrunate in segno di lutto a Palazzo Tursi, sede del Comune, sugli ...

Genova - “guerra dei cassonetti” Contesa tra poveri - Comune e Pm : Genova, c'è chi la ricorda per la rivolta dei ragazzi in maglietta a strisce, scesi in piazza nel 1960 per impedire un congresso del Msi, chi per le manifestazioni del G8 del 2001 e chi per la “scuola” di cantanti e artisti, da Fabrizio De André Segui su affaritaliani.it

Genova - le società sportive non pagano i campi - ora il Comune minaccia lo sfratto : Il Comune minaccia gli sfratti. « Si richiede di provvedere, entro dieci giorni, al pagamento delle somme indicate. In difetto, si provvederà ad avviare le azioni per la riacquisizione degli impianti ...

Tasse non pagate - il Comune di Genova spedisce 70 mila cartelle agli “evasori” : Il periodo a cui si riferiscono le contestazioni è il 2013, anno che suggerisce cautela, perché alcune Tasse, in particolare l’Imu, furono oggetto di più di una variazione

Genova - il “caso” dei rifiuti abbandonati. Il Comune : «Ora multe più salate» : Angoli diventati vere e proprie discariche, cassonetti strapieni: è questo lo stato in cui si presentano diverse strade della città. E Tursi corre ai ripari con le sanzioni