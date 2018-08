Genova - dopo il disastro si cercano le cause del crollo di Ponte Morandi : dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova , dopo le lacrime e il dolore ora si indaga sulle cause del disastro. All'origine del crollo "una serie di concause" e non solo la rottura di uno strallo, ...

Il dibattito nel Partito democratico dopo i fischi di Genova : Anzaldi Tra i primi Michele Anzaldi, che denuncia: 'Mai si era vista la claque politica alle esequie, con un gruppo organizzato che 24 ore prima dei funerali incontra a Viareggio il ministro dell'...

Il dibattito nel Partito democratico dopo i fischi di Genova : I fischi, molti o pochi che siano stati, giunti a Maurizio Martina durante i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi hanno colpito la comunità del Pd. Soprattutto perché, negli stessi minuti, dalla stessa folla sono partiti diversi applausi per i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Molti esponenti e simpatizzanti del Partito hanno criticato le parole del premier Giuseppe Conte e dei due leader M5s e Lega, ma ...

Genova - fuori pericolo una coppia ferita : il video dopo il volo da 80 metri : Trova la forza di sorridere dal letto dell'ospedale la coppia di Santa Maria Capua Vetere: Eugeniu Babin e Natasha Yelina...

Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova : Nel pomeriggio di Domani, lunedì 20 agosto, i primi sfollati in seguito al crollo del ponte Morandi, il 14 agosto a Genova, entreranno nei loro nuovi alloggi. Si tratta infatti di persone le cui precedenti abitazioni saranno demolite, perché molto The post Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova appeared first on Il Post.

Dopo Genova - nel mirino del Governo 156 concessionari : sotto esame caselli - dighe e le strade di Anas : Venticinque concessionari di autostrade più circa 130 di dighe e impianti idroelettrici, oltre ad Anas per le strade di sua competenza. È questa la galassia di enti e società sotto osservazione da parte del Governo Dopo il disastro di Genova, quelli che entro il 1° settembre dovranno inviare al ministero delle Infrastrutture i report su conservazione e manutenzione delle opere...

Dopo Genova ristrutturare l'Italia : via al piano straordinario per ponti e scuole : M5s e Lega colgono l'occasione del crollo del ponte Morandi per lanciare una politica di spesa pubblica che il numero due di...

Politica - imprese e finanza rispondono all’appello : l’unità sia la lezione per il dopo Genova : Un richiamo all’unità, per trovare tutti insieme le soluzione e permettere a Genova e al Paese di rialzarsi dopo il crollo del ponte Morandi. Senza cavalcare la rabbia e il rancore,...

I Benetton 24 ore dopo Genova? A un party con grigliata a Cortina : La famiglia Benetton avrebbe presenziato a una festa a Cortina il giorno dopo la strage di Genova. "Un party organizzato per una novantina di invitati sul prato di una villa in località Cojana" Segui su affaritaliani.it

I Benetton 24 ore dopo Genova? A n party con grigliata a Cortina : La famiglia Benetton avrebbe presenziato a una festa a Cortina il giorno dopo la strage di Genova. "Un party organizzato per una novantina di invitati sul prato di una villa in località Cojana" Segui su affaritaliani.it

Ricostruzione e aiuti - ecco il piano di Autostrade dopo il crollo di Genova : La lettera, già annunciata dal ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, è partita ieri. Una richiesta di chiarimenti ad Autostrade sul crollo del ponte di Genova alla quale la società dovrà ...

DOPO IL CROLLO/ Ora solo la Gronda può salvare il porto di Genova : La tragedia del CROLLO del Ponte Morandi potrebbe essere aggravata dal disastro economico per il dirottamente delle merci dal porto di Genova. HILDEBRAND SENSINI(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 06:02:00 GMT)PERCHE' PONTE MORANDI E' CROLLATO/ L'esperto: mare e ossidazione, così è collassato, int. a M. Di PriscoDIETRO IL PONTE MORANDI/ Burlando: i ricatti di M5s non ci hanno permesso di salvarlo

Genova - ponte Morandi : "Due feriti gravi"/ Ultime notizie video : il bilancio dopo il crollo - 5 ancora dispersi : ponte Morandi crollato a Genova, Ultime notizie e video: 38 morti, 15 feriti, 5 dispersi. Scontro Governo-Autostrade, resta il caos degli sfollati: Toti, "case entro un anno"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 22:10:00 GMT)

Ponte Morandi a Genova - ecco il primo video subito dopo il crollo : "È caduto il Ponte. Guardate. Non c'è più il Ponte. È caduto giù". Sono le prime parole, quelle di Ale Cordova che ha realizzato un video immediatamente successivo al momento in cui il viadotto Morandi a Genova ha ceduto al peso del tempo e, forse, dell'incuria. Il video, pubblicato in esclusiva da Tpi, è stato registrato con un cellulare. Sono le primisseme immagini del disastro che ha investito il capoluogo ligure. Il ragazzo che ha registrato ...