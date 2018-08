Genova | consegnate le prime 5 case agli sfollati | tra loro anche un bimbo di tre mesi

Genova - consegnate le prime cinque case agli sfollati : tra loro anche un bimbo di tre mesi : Sono arrivate le prime cinque case per gli sfollati dopo il crollo del ponte Morandi a Genova . Vanno a cinque nuclei famigliari, per un totale di 21 persone, tra cui bambini piccoli, uno ha 3 mesi , e ...

Genova - consegnate le prime case agli sfollati | Il sindaco : contributo per l'affitto fino a 900 euro : Il viadotto è pericolante: potrebbe essere concesso entro breve il dissequestro dell'area per poi procedere all'abbattimento. Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e statalizzarla.