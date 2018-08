: Genova, crolla ponte Morandi sulla A10: circolazione bloccata anche sull’A7. Interrotta la linea ferroviaria - fattoquotidiano : Genova, crolla ponte Morandi sulla A10: circolazione bloccata anche sull’A7. Interrotta la linea ferroviaria - TelevideoRai101 : Genova bloccata per traffico in tilt - iopunto67 : RT @fabio25098695: @claudiomontaudo @lucatelese Semplicemente il sindaco #PD di #Genova ha fatto il possibile e l'impossibile per bloccare… -

Caos aper il, non solo a causa dell'A10 interrotta dal crollo del ponte Morandi, ma anche per un camion che ha perso parte del carico in lungomare Canepa. E' successo all'altezza della rotonda di collegamento con via Sampierdarena. Code in entrambe le direzioni. Intasata anche l'elicoidale, per i mezzi provenienti o diretti in porto o verso il casello diOvest. Code anche in uscita al casello diOvest.(Di lunedì 20 agosto 2018)