Genova | Autostrade per l' Italia | nuovo fondo per vittime tragedia

Genova - Salvini : “Studiamo la nazionalizzazione di Autostrade”. E sul Pd : “Hanno governato per anni - stiano in silenzio” : “Stiamo studiando e lavorando, sicuramente non faremo i regali che qualcuno ha fatto in passato, quando qualcuno ha firmato provvedimenti che hanno fatto guadagnare miliardi ai privati e pagare miliardi agli italiani”, così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato la possibilità di nazionalizzare Autostrade. L'articolo Genova, Salvini: “Studiamo la nazionalizzazione di Autostrade”. E sul Pd: ...

Il crollo di Genova costato la vita a 43 persone : i guai dei tiranti erano noti a Ministero e Autostrade : Che i tiranti del ponte Morandi , crollato nella giornata di martedì 14 agosto, avessero dei problemi era già noto. Un aspetto che emerge dai verbali della riunione del Comitato tecnico amministrativo ...

Crollo Genova - Toninelli : 'E' conveniente nazionalizzare Autostrade' - Giorgetti : 'Non mi convince' : "L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente: ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza ...

Crollo Genova - progetto Autostrade prevedeva nuovi cavi esterni : Roma, 20 ago., askanews, - 'Il progetto esecutivo prevede tutti gli interventi ritenuti indispensabili per il ripristino delle pile 9 e 10 e il rinforzo degli stralli di pile 9 e 10', in pratica '...

Crollo Genova - ecco quanto costa ritorno autostrade allo Stato : Roma, 20 ago., askanews, - Il ritorno dello Stato a gestore diretto della rete autostradale, magari attraverso Anas, potrebbe arrivare a costare fino a 18,2 miliardi di euro. Anche mantenendo un ...

Autostrade mantiene la promessa : “Stop pedaggi sulla rete di Genova” : L'azienda ha confermato quanto annunciato il 18 agosto: dalle 11 di lunedì 20 agosto non sarà necessario pagare il pedaggio...

Genova - Autostrade : Salvini “votai salva-Benetton - ma Pd zitto”/ Revoca concessione : “ok a nazionalizzare” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso Revoca concessioni Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:25:00 GMT)

Genova. Ponte Morandi : Autostrade riceve lettera di contestazione del Ministero : Il Governo legastellato passa ai fatti e avvia la procedura di revoca della concessione. A confermarlo i diretti interessati. La

Crollo Genova - L'Espresso : 'Corrosione era nota a Ministero e Autostrade' - : "La politica " aggiunge " ha abdicato dal ruolo di controllore, ma la responsabilità sulla tenuta delle opere è del concessionario". In un'intervista al Corriere della Sera, Toninelli ha ribadito la ...

Crollo Genova - Toninelli : "Conveniente nazionalizzare Autostrade" : Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e privatizzarla. Intanto il resto del viadotto è pericolante: stop agli interventi in zona.

Crollo Genova - Ferrazza : no comunanza tra noi e Autostrade : Roma, 20 ago., askanews, - 'Oggi io sono ancora il provveditore in carica. La mia amministrazione ha ritenuto di affidarmi questo nuovo incarico di presidente di una commissione ispettiva, lo ero già ...

Crollo Genova - Autostrade : ricevuta lettera contestazione dal Mit : Milano, 20 ago., askanews, - Autostrade per l'Italia ha ricevuto in data odierna la lettera di contestazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già anticipata dalla stampa nei giorni ...

Crollo ponte Genova - Autostrade per l’Italia : pedaggio gratuito sulla rete intorno alla città : Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalle 11 di oggi non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese, come annunciato nella conferenza stampa di sabato 18 agosto. Il transito in autostrada diventa gratuito per chi viaggia sui seguenti percorsi e viceversa: Genova Ovest – Genova Bolzaneto, Genova Prà – Genova Aeroporto, Genova Prà – Genova Pegli, Genova Pegli – Genova Aeroporto. Inoltre, ...