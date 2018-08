Genova | Atlantia ora si difende | Con noi meno morti

Giorgetti : Atlantia ha obbligo di ricostruire ponte di Genova : Rimini, 20 ago., askanews, - Atlantia 'ha l'obbligo di ricostruire' il ponte di Genova. Questo 'non c'entra nulla con la responsabilità'. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ...

Crollo Genova - Atlantia a picco in Borsa su minimi ultimi 4 anni : Milano, 20 ago., askanews, - Un'altra giornata da dimenticare in Borsa per Atlantia, la holding cui fa capo Autostrade per l'Italia. Le azioni, che venerdì avevano tentato un recupero dopo le pesanti ...

Atlantia paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova : il titolo non fa prezzo in apertura a Piazza Affari - poi rientra e cede il 9% : Atlantia, la società che controlla Autostrade per l'Italia, paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova: il titolo non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, dove cede il 9% teorico in asta di pre-apertura. Intorno alle 9.40, il titolo entra in contrattazione e perde circa il 9% a 17,5 euro. Il titolo, posto sotto osservazione da parte della Consob per i diversi scostamenti delle ultime sedute, sconta la decisione del ...

Genova - Consob avvia accertamenti su andamento titolo Atlantia : Sono in corso da parte della Consob accertamenti sull'andamento del titolo Atlantia, necessari per verificare la regolarità degli scambi azionari.Questo è quanto si apprende da un portavoce della Commissione. Gli accertamenti sono scattati già martedì 14 agosto, quando il mercato ha reagito al crollo del ponte Morandi a Genova penalizzando le quotazioni della società. Gli accertamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni perchè si vuole far ...

Genova - governo avvia iter per revoca concessione ad Autostrade. Consob indaga su altalena titolo Atlantia : Il governo ha formalmente inoltrato a “Autostrade per l'Italia” la lettera di contestazione che avvia la procedura di decadenza della concessione autostradale, contestando al concessionario che aveva l'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autostrada A10, la grave sciagura che è conseguita al crollo del ponte Morandi di Genova. Lo annuncia in una nota il premier Giuseppe Conte...

Crollo del ponte di Genova - Salvini attacca Atlantia ma poi frena : «Ora diano i soldi - poi vedremo» : Anche il blog di M5S rettifica le contestazioni. Di Maio aveva dichiarato: «Di fronte a 40 morti non ci sono clausole che tengano»

Ponte Genova - Atlantia : "Revoca? Impatto su bond e azionisti" | Il titolo crolla in Borsa e chiude a -22% : bruciati 4 mld : L'azienda risponde all'annuncio di revoca della concessione da parte del governo: "Faremo di tutto per arrivare a verità". Di Maio tira dritto attaccando direttamente i Benetton: "Fatta leggina di notte". Renzi: "Al Pd mai un euro da loro"

Ponte Genova - Atlantia : "Revoca? Impatto su bond e azionisti" | Di Maio : "Vergognoso pensare ai profitti - a noi non pagavano le campagne elettorali" : L'azienda risponde all'annuncio di revoca della concessione da parte del governo: "Faremo di tutto per arrivare a verità". Di Maio tira dritto attaccando direttamente i Benetton: "Fatta leggina di notte". Renzi: "Al Pd mai un euro da loro". A Piazza Affari pesanti i titoli delle concessionarie autostradali

Crollo del ponte di Genova - Atlantia : «Ci spetta il valore residuo della concessione». Il titolo crolla in Borsa : Seduta difficilissima a Piazza Affari per il titolo di Atlantia, la società proprietaria di Autostrade per l'Italia. Che inizialmente non riesce a fare prezzo a causa della pressione ribassista sul ...

Genova - Salvini : "Atlantia faccia di bronzo parlano solo di soldi e affari" : Matteo Salvini mette nel mirino Atlantia dopo l'annuncio da parte del governo di voler procedere alla revoca delle concessioni durante il Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri a Genova. Il minsitro degli Interni, mentre il titolia Atlantia affonda in Borsa, chiede le scuse della società per il crollo del ponte Morandi: "Atlantia (Autostrade) riesce ancora, con faccia di bronzo incredibile e con morti ancora da riconoscere, a parlare di ...