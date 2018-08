Genoa | follia in attacco | la decisione che può complicare i piani

calcioweb.eu

: RT @velfutbol: La follia delle ultime 24 ore di mercato #milinkovicsavic - marcom89 : RT @velfutbol: La follia delle ultime 24 ore di mercato #milinkovicsavic - velfutbol : La follia delle ultime 24 ore di mercato #milinkovicsavic - clarence_von : @auro_milan Il rinvio della gara della Samp era lecito perché a Genova la situazione è davvero difficile... ma Mila… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Dopo la tragedia che ha sconvolto Genova con il crollo del ponte Morandi, la Lega ha deciso di rinviare la partita delcontro il Milan, così come quella della Sampdoria contro la Fiorentina. In attesa della prima partita in Serie A fa già discutere una possibilein, secondo alcune indiscrezioni Lapadula rischia di finire fuori della lista dei giocatori utilizzabili in campionato, una scelta senza senso per ilche non dovrebbe nemmeno pensare ad una possibile cessione. Il reparto può contare su tanti calciatori come Piatek, Kouame, Pandev, Favilli e Medeiros ma le certezze sono poche, l’delnon è assolutamente entusiasmante. Lapadula avrebbe fatto sicuramente comodo al tecnico Ballardini, il vero Lapadula non è sicuramente quello della scorsa stagione ma un attaccante anche di arrivare in doppia cifra. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...