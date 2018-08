Gamescom 2018 | il made in Italy dei videogiochi protagonista all' evento di Colonia

Shenmue III : domani un nuovo annuncio in occasione dell'inizio della Gamescom 2018 : Come già sottolineato un paio di giorni fa, la cerimonia di apertura della Gamescom 2018 sarà caratterizzata da annunci da parte di compagnie di primo piano come Ubisoft, Square Enix, THQ Nordic, Dontnod Entertainment, Koch Media e Deep Silver ma a quanto pare le novità non finiscono qui.Gematsu ha segnalato che durante la cerimonia di apertura della Gamescom 2018 ci sarà spazio anche per un nuovo annuncio dedicato a Shenmue III. Non sappiamo ...

SBK Team Manager : Il nuovo Superbike manageriale svelato alla Gamescom 2018 : L’italiana Digital Tales è da sempre garanzia di qualità per lo sviluppo dei giochi mobile, portando tra gli altri negli anni ‘SBK Official Mobile Game’ ad essere il gioco a ‘due ruote’ più apprezzato in assoluto. Ora, dopo migliaia di chilometri macinati da pilota, al giocatore toccherà il delicato compito di gestire il Team ‘dietro le quinte’. E sarà bellissimo! SBK ...

Gamescom 2018 : alle 18 seguite la GeForce Gaming Celebration : La Gamescom 2018 parte ufficialmente nella giornata di domani ma già oggi un primo evento di assoluto interesse attira l'attenzione di tutto il mondo videoludico che si affida al proprio PC per godere a pieno del nostro medium preferito. Questa sera a partire dalle 18 ore italiane ci sarà spazio per una conferenza targata Nvidia, la GeForce Gaming Celebration che avrà luogo in quel di Colonia e che dovrebbe rivelare il futuro del colosso ...

Gamescom 2018 : interessanti rivelazioni da parte delle case di sviluppo più importatati si avranno nella cerimonia d'apertura : La cerimonia di apertura del Gamescom 2018 si preannuncia davvero imperdibile.Come riporta Dualshockers infatti mentre non ci sarà alcuna conferenza stampa ufficiale, al Gamescom 2018 avremo una cerimonia di apertura che sarà accompagnata da interessanti rivelazioni da parte degli studi di sviluppo più importanti.Come sappiamo la cerimonia di apertura della fiera che si terrà a Colonia, in Germania, inizierà martedì 21 agosto alle 11:00 ora ...

Overwatch - Diablo - World of Warcraft e molto altro : Blizzard sarà tra i protagonisti della Gamescom 2018 con tutti i principali franchise : Con la Gamescom 2018 che si avvicina sempre di più, Blizzard ha rivelato i suoi piani per l'importante evento. Quest'anno, Blizzard promette di portare tutti i principali franchise alla manifestazione: Diablo, Starcraft, Warcraft, Overwatch, Heroes of the Storm e Hearthstone. Blizzard ospiterà una cerimonia di apertura della durata di un'ora, quindi ciascuno dei giochi, ad eccezione di Hearthstone, avrà un panel di varie durate, dai 30 minuti a ...

Activision svela la line-up per la Gamescom 2018 : tra i protagonisti Sekiro : Shadows Die Twice e Call of Duty : Black Ops 4 : Anche se l'E3 2018 si è concluso poco tempo fa, abbiamo un'altra enorme e importante manifestazione letteralmente dietro l'angolo: la Gamescom di Colonia. A partire da martedì 21 agosto 2018, tantissimi publisher di tutto il mondo si incontreranno per mostrare i loro nuovi giochi in arrivo. Oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo che Activision ha annunciato la sua line-up per l'evento.La sorpresa più grande è che Sekiro: ...

Daymare : 1998 annuncia la presenza alla Gamescom 2018 con un inquietante teaser trailer : Con un comunicato stampa diramato oggi, il team di sviluppo italiano Invader Studios ha voluto annunciare la propria partecipazione alla Gamescom 2018 con una nuova demo giocabile di Daymare: 1998, l'interessante survival horror in terza persona che promette di metterci a dura prova con meccaniche hardcore di vecchio stampo.In occasione dell'annuncio, gli sviluppatori hanno inoltre pubblicato un nuovo teaser trailer di gameplay estremamente ...

Tencent Games ed ESL insieme alla Gamescom 2018 per un evento pre-stagionale di Arena of Valor : Tencent Games ed ESL hanno annunciato la seconda stagione dell'adrenalinica competizione sportiva per dispositivi mobili di Arena of Valor. Una sfida di esibizione tra i migliori talenti europei darà il via alla seconda stagione della Valor Series durante la Gamescom di quest'anno, a Colonia, in Germania. L'inizio della stagione, invece, è fissato per l'8 settembre, cui seguiranno otto settimane di intensa azione esportiva mobile in tre regioni, ...

Gamescom 2018 : gli organizzatori svelano i candidati agli Award di quest'anno : A pochi giorni dall'inizio della Gamescom 2018, gli organizzatori di una delle più importanti fiere di settore d'europa hanno rivelato al pubblico i candidati degli Award di quest'edizione, che come di consueto si dividono in numerose categorie che vi presenteremo in questa notizia.Le categorie sono composte da non più di tre videogiochi, e rappresentano il meglio nei generi più popolari del mercato: troviamo quella dedicata al miglior ...

Battlefield V : ecco il nuovo spettacolare trailer della Gamescom 2018 : Solo poche ore fa EA ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Battlefield V per celebrare l'imminente inizio della Gamescom 2018.Il trailer intitolato "Devastation of Rotterdam" è composto da sequenze di gioco tratte da varie location che ci troveremo a visitare nelle modalità multiplayer, inclusa l'Europa e il Nord Africa.Dopo la presentazione vista in occasione dell'E3 2018, possiamo finalmente tornare a guardare più da vicino il nuovo fps di ...

Gamescom 2018 : Focus Home Interactive la sua lineup : Focus Home Interactive ha presentato con un po' di anticipo la sua lineup prevista per la fiera videoludica del Gamescom 2018, che sarà tenuto nella città di Colonia nel nord della Germania.Ebbene, come riporta anche Gematsu, i giornalisti avranno modo di provare ed esplorare alcuni dei titoli più attesi del publisher attraverso diverse presentazioni, interviste e sessioni di gioco.I giochi presenti saranno: Read more…

Gamescom 2018 : la nuova puntata di Inside Xbox includerà "contenuti mai visti prima" : Come ogni anno, Microsoft sarà tra i protagonisti dell'E3 2018 e la compagnia ha fissato oggi l'appuntamento per una nuova puntata della diretta mensile Inside Xbox, che anche ad agosto si occuperà di approfondire i videogiochi in arrivo su Xbox One, o quelli usciti da poco sulla console ammiraglia del colosso di Redmond.Sul proprio blog, Larry "Major Nelson" Hryb ha confermato quindi che vedremo in azione Forza Horizon 4, ma anche Sea of ...

Devil May Cry 5 è pronto per la Gamescom 2018 : la demo che sarà mostrata all'evento è completa : Devil May Cry 5, il quinto episodio principale della serie di giochi d'azione di Capcom, sarà giocabile alla Gamescom e il director Hideaki Itsuno ha confermato su Twitter che lo sviluppo della demo per l'evento di Colonia è stata completata. Come riporta Gamingbolt, questa sarà la prima build giocabile di Devil May Cry 5 e quindi una grandissima occasione per vedere il gioco in azione.Itsuno ha anche condiviso la schermata iniziale della demo ...

Gamescom 2018 : Ubisoft svela la sua line-up : Dopo l'E3 2018, si avvicina un altro importante evento per il mondo videoludico, la Gamescom 2018 che si terrà a Colonia dal 21 al 25 agosto. Alcune tra le più importanti aziende del settore hanno già confermato la propria presenza alla fiera, comunicando quali giochi porteranno. Ora è il turno di Ubisoft che, come riporta GoNintendo, ha svelato la sua line-up.Eccola qui di seguito:Read more…