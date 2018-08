Fury | per il Guardian la sfida a Wilder è ' audace come quella di Bruno contro Tyson'

Boxe - UFFICIALE : Tyson Fury sfiderà Deontay Wilder! Match stellare per i pesi massimi : Ora è davvero UFFICIALE: Tyson Fury affronterà Deontay Wilder in uno dei Match più attesi dell’anno. La super sfida tra lo statunitense attuale Campione del Mondo WBC dei pesi massimi e l’ex iridato WBA, WBO, IBF, IBO della categoria regina è ora realtà: mancano soltanto sede e data (si parla di Las Vegas a novembre) ma sicuramente i due pugili incroceranno i guantoni sul ring. L’ufficialità è arrivata ieri sera a Belfast ...

Tyson Fury senza freni : 'Joshua è una vergogna per la boxe' : Non c'è pace per Anthony Joshua che, dopo aver rischiato la rissa con Jarrell 'Big Baby' Miller [VIDEO] nel corso della conferenza stampa di presentazione del match che lo vedra' affrontare Alexander Povetkin a Wembley il prossimo 22 settembre con in palio quattro cinture dei pesi massimi, è costretto ad incassare anche le bordate del connazionale Tyson Fury. L'ex campione mondiale britannico lo ha definito “una vergogna per la boxe” perché, ...

Sniper Fury Trucchi Android | God Mode - Munizioni Infinite Illimitate : Come ottenere God Mode, Munizioni Infinite Illimitate e altri Trucchi nel gioco Sniper Fury per Android Sniper Fury Trucchi Android Aggiornati Stai cercando i Trucchi per il gioco Sniper Fury Android? Vuoi qualche trucco per semplificarti la vita nel gioco Sniper Fury? Stai giocando a Sniper Fury e sei bloccato? Nessun problema, siamo qui per […]

