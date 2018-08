quattroruote

: #F1, La Red Bull ufficializza Pierre #Gasly per il 2019 insieme a Verstappen: “Da quando Pierre è entrato per la pr… - gazzettasport : #F1, La Red Bull ufficializza Pierre #Gasly per il 2019 insieme a Verstappen: “Da quando Pierre è entrato per la pr… - dinoadduci : Formula 1 - Pierre Gasly correrà per la Red Bull nel 2019 - FormulaPassion : #F1: Pierre #Gasly definisce un sogno la promozione in Red Bull -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Un altro tassello del mercato piloti si sistema in vista della stagione di: la RedRacing ha annunciato lingaggio del pilota francese, cheal fianco di Max Verstappen.Una promozione che era nellaria. Quando Daniel Ricciardo ha deciso di lasciare il team di Milton Keynes per andare alla Renault, immediatamente per la Redè scattato il piano B. Scartata lipotesi Sainz, che si è accasato con la McLaren, la scelta più ovvia è stata la promozione di, attualmente impegnato con la Scuderia Toro Rosso.ha debuttato con il team di Faenza nelle ultime gare della scorsa stagione e, una volta conclusa lavventura in Superin Giappone, si è concentrato pienamente sulla1. Quella del 2018 è la sua prima stagione completa nel circus e il francese ha ampiamente dimostrato di saperci fare, regalando al team faentino uno ...