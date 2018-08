Filippo Nardi | “Ho sofferto di depressione Non potevo pagare l’affitto e per portare mio

Filippo Nardi racconta i suoi problemi economici : Filippo Nardi, concorrente del Grande Fratello 3 e dell'ultima Isola dei Famosi, ha raccontato al settimanale Chi i suoi problemi economici: Ero stato catapultato in un mondo che non era il mio, ma la depressione mi è venuta due o tre anni fa e non per astinenza da video, ma perché non potevo pagare l’affitto e mantenere mio figlio. Era frustrazione ma non per il GF.E’ successo intorno al 2008, quando c’è stato il crollo degli immobili e ...

Filippo Nardi : "Ho sofferto di depressione perché non potevo pagare l’affitto e mantenere mio figlio" : Durante l'ultima stagione televisiva, abbiamo visto Filippo Nardi in Honduras come concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Durante i giorni trascorsi da naufrago, l'ex concorrente del Grande Fratello 2 ha parlato a lungo di suo figlio Zack, nato dalla relazione con l'ex compagna Benedetta Dolfi.A causa di problemi lavorativi, Filippo Nardi ha avuto delle difficoltà nel garantire il mantenimento sia per suo figlio che ...

Filippo Nardi : tutta la verità sulla mia Depressione : Filippo Nardi torna a parlare del suo momento di crisi: nuove rivelazioni dopo l’Isola Filippo Nardi ha partecipato all’Isola dei Famosi per liberarsi. L’ex naufrago ha infatti avuto modo di affrontare alcune delicatissimi situazioni. Solo e lontano da tutti, l’ex gieffino è riuscito a superare uno dei momenti più bui della sua vita, guardando in faccia i suoi stessi errori. Ora, Nardi cerca di stare vicino a suo figlio e di trasmettergli ...

