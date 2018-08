Fiat Chrysler Automobiles perde oltre 6 miliardi di euro nel dopo Marchionne

Piazza Affari : exploit di Fiat Chrysler : Effervescente il Lingotto , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,04%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Fiat Chrysler : in Brasile il gruppo italo americano sviluppa l'auto del futuro : ' Quella della connettività delle auto del futuro comunque non è l'unica sfida a cui nel mondo dei motori e in FCA si lavora. Realtà virtuale, vendita di auto sul web, trasporto condiviso, auto a ...

Fiat Chrysler : lo stabilimento di Saltillo in Messico riceve l'Energy Star Challenge for Industry : È un onore lavorare con un team così dedito a compiere azioni che ci consentono di essere riconosciuti in varie aree del mondo '. Nell'ottobre 2013 è stato annunciato un investimento per 1,085 ...

Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +1 - 07% - - seduta effervescente per Fiat Chrysler : Teleborsa, - Andamento tonico per il comparto italiano auto e ricambi, grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 199.501,5,...

Sergio Marchionne e la malattia - la bomba della Consob su Fiat Chrysler : 'Stiamo indagando' : Eccola, la bomba su Fiat Chrysler : la Consob indaga sulla malattia che avrebbe portato alla morte di Sergio Marchionne . Fonti riservate vicine all'Autorità che vigila sui mercati finanziari ...

Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +2 - 27% - - seduta effervescente per Fiat Chrysler : Rally per il comparto italiano auto e ricambi , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 204.147,63 e sta ...

Fiat Chrysler - il tracollo in Borsa e la grande paura : dopo Marchionne - cosa non convince gli analisti : dopo il tracollo e il -15% in Borsa, il titolo di Fca a Piazza Affari è in rimbalzo, con un lento recupero. Ma restano i timori degli analisti per il futuro dell'azienda, sospesa tra Torino e Detroit .

Piazza Affari : seduta euforica per Fiat Chrysler : seduta decisamente positiva per il Lingotto , che tratta in rialzo del 3,86%. Lo scenario su base settimanale di Fiat Chrysler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

Morto Sergio Marchionne - salvò Fiat e Chrysler/ Ultime notizie : sindacato Usa - “con lui il sole è risorto” : È Morto Sergio Marchionne: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile e troppo grave: l'ufficialità arriva da Zurigo dopo gli ultimi giorni di silenzio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Fiat Chrysler Cuts Financial Targets as China Sales Flop : The Italian-American automaker lowered its guidance for revenue and profit this year, and said higher competition and slumping sport utility vehicles Sales in China had hurt revenue. The problems in ...

Fca rimbalza in Borsa - debutta Manley. Ieri segno più per i titoli della scuderia Exor e Fiat Chrysler guadagna il 2 - 4% : ROMA - Sulle condizioni di Sergio Marchionne non ci sono novità, all'ospedale universitario di Zurigo il manager è sempre grave, ma stabile. A Torino la vita va avanti, ma...

«Le nostre missioni impossibili - dal salvataggio della Fiat alla Chrysler» : Stefano Aversa (Alix), per anni consulente di Marchionne e in altri periodi rappresentante di case automobilistiche sue concorrenti : «Sergio? Un duro, ma attento alle persone»

Fiat Chrysler Automobiles ha chiuso in calo dell’1 - 5% alla borsa di Milano : Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha chiuso in calo dell’1,5% alla borsa di Milano, nella prima giornata di mercati aperti dopo le notizie della sostituzione di Sergio Marchionne come amministratore delegato del gruppo, per via delle sue gravi condizioni di salute The post Fiat Chrysler Automobiles ha chiuso in calo dell’1,5% alla borsa di Milano appeared first on Il Post.

L'intuizione di Marchionne : storia della nascita di Fiat Chrysler Automobiles : È il D-Day di Fiat Chrysler, il giorno più lungo per Fca Sergio Marchionne , il manager che 14 anni fa prese un gruppo sull'orlo del fallimento trasformandolo in un'azienda leader e di primo piano del ...