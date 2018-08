Fiasco totale per Kevin Spacey | al debutto il suo ultimo film incassa appena 126 dollari

huffingtonpost

(Di lunedì 20 agosto 2018) Maxi flop per: il nuovo, in cui il divo di "House of Cards" al centro di uno scandalo sessuale ha una parte minore, ha debuttato questo fine settimana in dieci sale americanendo solo 126(circa 110 euro), meno di un biglietto venduto a sala, nel venerdì di apertura.Sulla scia del caso Harvey Weinstein, le accuse che hanno stroncato la carriera dicontinuano a pesare: quello di "Billionaire Boys Club", un thriller basato su una grande truffa che fece le prime pagine nella California degli anni Ottanta, è un flop senza precedenti nella storia di Hollywood. Secondo Entertainment Weekly ilpotrebbe addirittura segnare "l'atto" nella carriera dell'attore premio Oscar per "American Beauty" e che attualmente non sta lavorando a nessun progetto.Il box office nordamericano non ha avuto alcuna pietà di un divo accusato a ...